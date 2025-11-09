Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi tarafından düzenlenen 'Küçük Kalplerden Büyük Ezgiler' çocuk korosu konserine katıldı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi çocuk korosu, Kongre Kültür Merkezinde sahne aldı.

Şef İlknur Yazıcıoğlu yönetiminde minik kalpler, 'Küçük Kalplerden Büyük Ezgiler' konseri verdi. Minik yürekleriyle müzik ziyafeti sunan çocuklar, büyük alkış aldı.

Konseri büyük ilgiyle takip eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, son bölümde 'Malatya Malatya' türküsünü seslendiren çocuklarla sahnede halay çekti. Çocuklarla kucaklaşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, türküye de eşlik etti.

Şef İlknur Yazıcıoğlu, konserin düzenlenmesine büyük destek veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür ederek, 'Başkanımızın depremden sonra şehrimizin yeniden ayağa kalkması için gösterdiği çaba hepimize umut oldu. Çocuklarımız için ayrıca teşekkür ediyorum çünkü sadece şehrimizi değil çocuklarımızın gönüllerini de onardınız' diye konuştu.

Minik kalplere dokunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Evlatlarımızı görünce heyecanlandım. Belediye Başkanı seçildiğim dönemde bir çocuğumuz, 'Başkan amca bizi sen kurtaracaksın, umudumuz sensin' dedi. Nasıl bir göreve talip olduğumun farkındaydım ama o söz omuzlarımdaki sorumluluğu 100 kat artırdı. 'İnsanlarımız kalıcı evlerine ve iş yerlerine ulaşıncaya kadar bize durmak yasak' dedik. Bu düsturla çalıştık. Allah'a hamd olsun Malatya'mız ayağa kalkıyor. Yıl sonunda yüzde 80'i bitecek. 2026'nın ilk çeyreğinde yaralar sarılmış olacak' dedi.

Bir yandan şehri inşa ederken diğer yandan sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlediklerine de dikkati çeken Başkan Er, şunları kaydetti: 'Göreve ilk geldiğimizde Kitap Fuarı ve Kayısı Festivalini yaptık. Kültür ve Turizm Bakanımız ile yaptığımız görüşmeyle Kültür Yolu Festivalini Malatya'mızda gerçekleştirdik. Şimdi bu salonda çocuklarımızın heyecanını görünce duygulandım. Allah hepsine uzun ömürler versin, iyilerle karşılaştırsın. Seçim döneminde 'Malatya Malatya türküsünü hep bilikte söyleyeceğimiz günler gelecek' demiştim. Bugün bu mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz' şeklinde konuştu.

Başkan Er, konser sonrası kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen çocukların isteklerini kırmadı. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Er'e aileler teşekkür etti.