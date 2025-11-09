İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir turizm alanında yaptığı çalışmalar neticesinde Green Destinations & Good Travel Alliance tarafından 'Good Travel Frontrunner Award'-'Öncü Kuruluş' ödülü kazandı. Ödül, Dubai Expo City'de düzenlenen Green Destinations Sürdürülebilir Destinasyonlar Forumu'nda takdim edildi.

İZMİR (İGFA) - Green Destinations, kuruluşunun 10. yılında oluşturduğu Good Travel Alliance platformu ile son on yılda rejeneratif ve sürdürülebilir turizm alanında bölgesel ölçekte örnek teşkil eden liderleri onurlandırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir turizm alanında yaptığı çalışmalar neticesinde Green Destinations & Good Travel Alliance tarafından 'Good Travel Frontrunner Award' - 'Öncü Kuruluş' ödülü kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık, forum kapsamında 'Sürdürülebilir Yollar: Yerel Liderliği Güçlendirmek' başlıklı panele katıldı. Green Destinations'ın kurucu ve CEO'su Albert Salman'nın moderatörlüğünü yaptığı panelde ayrıca Expo Dubai City Başkan Yardımcısı Dr. Yianni Spanos, IFC Dünya Bankasından Rajat Malik ve DASTA Thailand Genel Müdür Yardımcısı Dr. Chuwit Mitrchob da konuştu.

İzmir'in bu başarısı, Green Destinations ve Good Travel Alliance ağları aracılığıyla uluslararası tanıtımını güçlendirerek kentin küresel görünürlüğüne önemli katkı sağlayacak.

BUGÜNE KADAR NELER YAPILDI?

GSTC - Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi'ne üye olan İzmir Büyükşehir Belediyesi; konseyin akredite kuruluşu Green Destinations ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte Green Destinations En İyi 100 Hikaye yarışmasında İzmir'den 5 destinasyon yer aldı. Bu destinasyonlar arasında yer alan Urla Bağ Yolu; '2025 Green Destinations Halkın Seçimi Ödülünü' kazandı. Uluslararası denetçiler tarafından yapılan yerinde görüşmeler ve denetimler sonucunda Selçuk ve Urla ilçeleri 'Gümüş Seviye Sürdürülebilirlik Sertifikası' kazandı. 2,5 yıl önce başlayan çalışmalar kapsamında, İzmir sürdürülebilir turizmde uluslararası toplamda 9 ödül kazanmış oldu.