Dünyanın en önemli korna markaları arasında yer alan Türkiye’nin yüzde 100 yerli markası Seger, çocuklar için her yıl yoğun ilgi gören, bu yıl ise beşincisi gerçekleşecek resim yarışmasını başlattıİSTANBUL (İGFA) - Seger’in geçtiğimiz yıl “Cumhuriyetin 100. Yılında Atatürk'ün Fikirlerine Yolculuk” temasıyla gerçekleştirdiği ve online olarak düzenlediği ödüllü resim yarışması, bu yıl da çocukların hayal gücünü ve sanat yeteneklerini sergilemelerine olanak sağlıyor.

Bu yılın teması yeni yıl motivasyonunu artırmak üzere “Minik Ellerle Umut Dolu Yarınlar” olarak belirlendi.

İlkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıfta eğitim gören çocuklar 31 Ocak akşamına kadar devam edecek olan “Minik Ellerle Umut Dolu Yarınlar” temalı yarışmaya en az A4 boyutundaki kağıda resimlerini diledikleri boya materyali ile çizip, boyayarak katılabilecekler. Yarışmaya katılmanın ilk adımı; çizilen resimlerin ad, soyad, yaş, sınıf, adres ve iletişim bilgileri ile Segerauto instagram hesabına direkt mesaj ile ulaştırılması olacak.

İkinci adımda ise Segerauto instagram hesabını da takip ederek yarışmanın duyurusunun yapıldığı postu beğenmeleri katılmak için yeterli olacak. Her çocuk en fazla 1 resim ile yarışmaya katılabilecek.

KAZANANLARI KEYİFLİ HEDİYELER BEKLİYOR

Jüriler, yeni yıla özel düzenlenen resim yarışmasının her sınıf grubunda 3’er kazananını belirleyecek.

Yarışmanın sonuçları 10 Şubat’ta gerçekleşecek jüri değerlendirme toplantısından sonra açıklanacak. Okudukları sınıf grubunda çizdikleri resimle birinci seçilen 4 çocuğa eğitici ve motor becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak lego seti hediye edilecek. Yarışmanın ikincileri uzamsal zeka ve odaklanmayı geliştiren puzzle setleri, üçüncüleri ise rengarenk boya setlerini hediye olarak kazanacak.