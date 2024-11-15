Sivas Belediyesi tarafından kış aylarında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik nakit yakacak desteği sağlanacak.SİVAS (İGFA) - Gıda, eğitim, yakacak ve sıcak yemek gibi farklı alanlarda binlerce aileye destek olan Sivas Belediyesi, önümüzdeki kış aylarında da ihtiyaç sahibi ailelere nakit yakacak desteği sağlayacak.

Nakit yardımla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, 1.200’er TL olarak üç taksitte yapılacak yardımların ihtiyaçlı ailelerin Gülkart hesaplarına ödeneceğini söyledi.

Müracaatların Belediyeye ait internet sitesindeki sosyal yardım modülü üzerinden yapılacağını ifade eden Başkan Uzun, “Müracaatlar 18 Kasım 2024 Pazartesi günü başlayacak olup 22 Kasım 2024 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir. Müracaat aşaması bittikten sonra Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerekli sorgulamalar hızlı bir şekilde tamamlanarak kriterlere uygun olan vatandaşlarımızın Gülkart hesabına ödemeleri gerçekleştirecektir.” dedi.

Ödemelerin 2025 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında 1.200’er TL olmak üzere 3 taksit halinde yapılacağını söyleyen Uzun, “Yapacağımız yakacak yardımının hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

