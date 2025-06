Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin düzenlediği ve üyelerin yoğun ilgi gösterdiği Yaza Merhaba kahvaltısı, renkli görüntülere sahne oldu.BURSA (İGFA) - Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nin üyeleri ‘Yaza Merhaba’ kahvaltısında buluştu. The More Concept'in sponsorluğunda düzenlenen buluşma Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bünyesindeki Sofra Restaurant'ta gerçekleşti.

Programın açılışında konuşan Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek “Yönetim Kurulu olarak bütün faaliyetlerimizde üye ilişkilerimize ve üyeler arası dayanışmaya özel önem veriyoruz. Geçen yıl da yaza merhaba etkinliğini burada düzenlemiştik. Çok ilgi görmüştü, doğayla iç içe vakit geçirebildiğimiz bir alan. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komitemizi ve Komite Başkanı Bahar Kuş’u böyle başarılı bir faaliyete daha imza attıkları için kutluyorum, destekleri için de The More Concept’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Şimşek'ten sonra söz alan ve kahvaltı programının sponsoru The More Concept Perakende Satış Müdürü Nihat Bıyık ise, “The More Concept 40 yıl önce Aydın’da kurulmuş bir mobilya firması. Şu anda 17 bin metrekare kapalı alana sahip bir firma. Biz sadece bir mutfak satıcısı değiliz, bunun yanında sabit olarak tüm mobilyaları ve iç kapıları üreten bir fabrikaya sahibiz. Evin sabit olarak üretilebilecek tüm mobiyalarını tek bir çatı altında alabiliyorsunuz. Mimari hizmetini, iç dizaynını bütün bayilerimiz ve mağazalarımız ücretsiz şekilde tasarlıyor. Bunun sonrasında üretimini ve montajını yaptıktan sonra ürünümüzün arkasında yıllarca duruyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 30 bayi ve 2 mağazaya sahibiz. Ayrıca 15 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu güzel etkinlikte bize sizlerle tanışma fırsatı verdikleri için Şirin Rodoplu Şimşek, İnci Eren ve Sunay Yurtsever’e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek’in, Nihat Bıyık’a teşekkür plaketi takdiminin ardından üyeler voleybol oynayıp, çevrede yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkardılar.