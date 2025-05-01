CHP Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Valiliği'nin kararıyla 1 Mayıs İşçie Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'inde yasaklanan noktalardan biri olan Mecidiyeköy Meydanı'nda polis ablukasında kaldı.

Polise milletvekili kartını göseteren Tanal bekçilerin de sahaya sürüldüğünü ortaya çıkardı ve sert tepki gösterdi. Polislere sert tepki gösterek ayrıca bekçilerin de sahaya sürüldüğü ortaya çıkardı.

Bu 1 Mayıs’ta da Taksim Meydanı işçilere kapatıldı. Taksim güzergahındaki çok sayıda yol ulaşıma kapatılırken yurttaşlardan alternatif yolları kullanmaları bekleniyor.

1 Mayıs’ta sadece Taksim’i değil tüm İstanbul abluka altına alındı. İstanbul Valiliği’nin İstanbul Valiliği'nin halkı meydana sokmamak amaçlı koyduğu yasaklar kapsamında, sabahın erken saatlerinde Taksim Meydanı'na çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.

Kapanan yollarda ve meydanlarda vatandaş polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalırken bu noktalardan biri ise Mecidiyeköy Meydanı oldu.