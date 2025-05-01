Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi ve Konya Otomobil ve Motor Spor Kulübü üyeleriyle Anadolu Sanayii’nde kahvaltıda bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi ve Konya Otomobil ve Motor Spor Kulübü üyeleriyle Anadolu Sanayii’nde kahvaltı programında bir araya geldi.

“ÇALIŞAN GENÇLİK MECLİSİMİZ TÜRKİYE’YE ÖRNEK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR”

Belediyeler olarak kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla çalıştıklarını belirten Başkan Altay, gençlik faaliyetlerinde sadece eğitim gören, okuyan öğrencilerle değil, her yaş grubundan gençler için faaliyetler yürüttüklerini kaydetti. Başkan Altay, “Çalışan Gençlik Meclisimiz Türkiye’ye örnek çalışmalar yürütüyor. Çünkü biz biliyoruz ki özellikle çalışan arkadaşlarımız hem kendi rızıklarını kazanırken hem de ülke için üretiyorlar. Geleceğin Türkiye’si sizler için çok daha önemli fırsatlar sunacak. Çünkü artık eli iş tutan, eli alet tutan insan dünyada çok kıymetli hale geldi. Sizin gibi bu işin kıymetini bilen arkadaşlarımızla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

“YAPTIĞINIZ İŞİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ, ÇOK KIYMETLİ BULUYORUZ”

Çalışan Gençlik Meclisi vasıtasıyla birçok etkinlik ve faaliyet yürüttüklerini anımsatan Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti:

“Yaptığınız işi çok önemsiyoruz, çok kıymetli buluyoruz. Özellikle sanayide çalışan arkadaşlarımızın sosyal hayata kazandırılması, fiziki imkanların geliştirilmesiyle ilgili de çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. Kıymetinizin farkındayız ve şehirle entegrasyonunuz için çalışmalar yapmaya başladık. İnşallah yeni gençlik meclisleriyle de bunu taçlandırmayı düşünüyoruz. Bir araya gelebileceğimiz, sosyal imkanları olan, sosyal alanları olan yeni tesisler yapmak için de mekan arayışındayız. Çünkü biliyoruz ki üreten insan her zaman kıymetli. Alnınızın teriyle evinize helal rızık götürüyorsunuz bizler de kamu olarak sizin çeşitli imkanlara kavuşmanızı sağlamak zorundayız.”

Başkan Altay, Çalışan Gençlik Meclisi’ne, bir taraftan kendi işlerini yaparken bir taraftan böyle önemli bir sosyal sorumluluk işini yerine getirdiği için teşekkür ederek, programa katılan Konya Otomobil Sporları Kulübü üyelerine de teşekkür etti.

Çalışan Gençlik Meclis Başkanı Mehmet Kuyucu ile Komoks Konya Otomobil ve Motor Spor Kulübü Başkanı Mustafa Sevgi’nin de katıldığı programda gençlere Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Fenni Fırın’da üretilen simitlerden ikram edildi.

BAŞKAN ALTAY BÖLGE ESNAFINA HAYIRLI İŞLER DİLEDİ

Başkan Altay, daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclis Başkanı Kuyucu ile birlikte Anadolu Sanayii’nde esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Başkan Altay, daha sonra Binkonutlar Form Çarşısı’nda esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek hayırlı işler temennisinde bulundu.