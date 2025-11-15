Bunlar da ilginizi çekebilir

Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de stadyumdan izleyecek.

BURSA (İGFA) - 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı Bursa'da konuk edecek olan A Milli Futbol Takımımız, karşılaşmaya 3 puan parolasıyla çıkacak.

A Milli Futbol Takımımız 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan ile Bursa'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de stadyumdan izleyecek.

