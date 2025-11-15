A Milli Futbol Takımımız 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan ile Bursa'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de stadyumdan izleyecek.
BURSA (İGFA) - 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı Bursa'da konuk edecek olan A Milli Futbol Takımımız, karşılaşmaya 3 puan parolasıyla çıkacak.
Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşma TV8'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de stadyumdan izleyecek.
KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper, Arda Güler, Kenan, Kerem Aktürkoğlu
Bulgaristan: Mitov, Popov, Dimirtov, Bozhinov, Petrov, Gruev, Shopov, Krastev, Petkov, Minchev, Despodov