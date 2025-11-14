Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu'nun açılışında, şehrimizde spor kültürünün köklü olduğuna dikkat çekti, 'Kocaeli'de spor müzesi olmalı' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu, Kocaeli Kongre Merkezi'nde başladı. Üç gün sürecek sempozyumun açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Selvi, Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, KASKF Başkanı Murat Aydın, spor kulüplerinin temsilcileri, akademisyenler, milli sporcular ve Kağıtspor sporcuları katıldı.

SPOR GELENEĞİNE VURGU

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Başkan Büyükakın şehitlerimizi rahmet ve şükranla andı, milletimize başsağlığı diledi. Sporda başarı için geleneğin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, 'Sporcu kimlikleri öne çıkan kentlere baktığımızda, mutlaka bir sporcu başarılı olmuştur. O da başkaları için bir maya olmuştur. Eray Şamdan daha yeni şampiyon oldu. Eray'ın babası da karate yapıyordu. Ve bu bir gelenek başlattı' diyerek, sporun rol model etkisini ve kuşaktan kuşağa aktarımını anlattı. Ayrıca hatalardan öğrenmenin önemine değinerek, 'Önce yenilirsiniz, ama ustalaşmaya giden yol hatadan geçer. Bu süreç, bir spor ekosistemi oluşturur ve şehirden yeni başarı hikayeleri çıkarır' ifadelerini kullandı.

KENT HAFIZASI VE SPOR MÜZESİ

Başkan Büyükakın, spor başarılarının şehir hafızasında iz bırakmasının önemine de dikkat çekti, 'Başarı hikayelerini görünür hale getirin. Spor müzesinde şampiyonlarımızın izleri olsun, dijital imkanlarla destekleyelim, balmumu heykeller, çizgi romanlar ve kitaplarla gençlere ilham verelim' dedi. Akademik çalışmaların spor geleneğini ve başarı hikayelerini belgelemek için kritik olduğunu belirten Başkan Büyükakın konuşmasını, 'Kocaeli'nin sportif geçmişi, kent hafızasında korunmasında ve gelecekteki başarıların temelini oluşturmasında oldukça önemli' ifadesi ile sözlerini tamamladı.

SELVİ: 'SPOR HAFIZASI OLUŞUYOR'

Açılış konuşmalarında söz alan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Selvi, sporun yüzyıllardır Kocaeli'nin hareketli dokusunun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Selvi, 'Yerel yönetimlerin üniversitelerle işbirliğini güçlendiren bir çalışma içindeyiz. Ufuk ve perspektifiyle yalnızca Kocaeli'ne değil Türkiye'ye yön veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Büyükakın'a teşekkür ediyorum' dedi. Olimpiyat Şampiyonumuz Taha Akgül de Kocaeli'nin tüm branşlarda sporun yanında duran bir belediyeye sahip olduğunu vurguladı, 'Tahir Başkan sporu çok seviyor. Bu şehir bu nedenle çok şanslı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özellikle amatör branşlara büyük destek veriyor. Bu destek çok kıymetli' şeklinde konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'DAN ÖDÜLLER

Programın sonunda Başkan Tahir Büyükakın, Taha Akgül'e hediye takdim etti. Ayrıca Başkan Büyükakın, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya kazanarak göğsümüzü kabartan Kocaelili sporcular Eray Şamdan(karate), Ayşen Taşkın(boks), Münir Ertuğ, Tuğçe Beder, Muhammed Ali Demirel ve Buketnur Karabulut'a(judo) ödüllerini verdi. Başkan Büyükakın ve protokol üyeleri, daha sonra kentin spor geçmişinde önemli yeri olan takımlar ve başarıların yer aldığı özel sergiyi gezdi.