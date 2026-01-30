Bunlar da ilginizi çekebilir

Yer değiştirmeler, tercih edilen eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre elektronik ortamda gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanlar için yayımlanan '2026 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu' kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda atamaları yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yarıyıl tatilinde mazeretlerine bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin atamalarını tamamladı. Yer değiştirmeler, tercih ve hizmet puanı esas alınarak elektronik ortamda yapıldı.

