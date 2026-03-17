Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ve TÜBİTAK desteğiyle GTÜ kampüsünde kurulan Millî Teknoloji Atölyesi, uzman söyleşileri ve uygulamalı üretim etkinlikleriyle hafta boyunca bilim ve teknoloji rüzgârı estirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası'nı Millî Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda geniş kapsamlı bir programla kutladı.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen 'Bilim Söyleşileri' oturumlarında, alanında uzman öğretim üyeleri teknoloji dünyasındaki güncel gelişmeleri aktardı. Bu kapsamda; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Fatih Usta 'Structural Design, Analysis, and Manufacturing', Dr. Öğr. Üyesi Ali Eken 'Uçuş Performansı ve Uçak Tasarımı', Dr. Öğr. Üyesi Onur Son 'Aerodynamics' ve Dr. Öğr. Üyesi Seyed Yaser Nabavi Chashmi 'AI in Aerospace: A Real-World Case Study' başlıklı akademik sunumlarını gerçekleştirdi.

UYGULAMALI ÜRETİM: AÇIK ATÖLYE GÜNLERİ

Programın en dikkat çekici kısımlarından birini oluşturan 'Açık Atölye (Open Lab)' günlerinde, katılımcılara dijital üretim teknolojilerini yakından tanıma imkânı sunuldu. 3D yazıcılar ve lazer kesim makineleri başta olmak üzere ileri teknoloji ekipmanların tanıtımının gerçekleştirildiği oturumlarda, katılımcıların uygulamalı olarak küçük ölçekli üretim deneyimi kazanmaları sağlandı.

Hafta boyunca sadece teknik sunumlar değil, aynı zamanda stratejik bilgilendirme oturumları da gerçekleştirildi. TÜBİTAK destek programları, proje geliştirme süreçleri ve ulusal teknoloji yarışmalarına katılım konularında yapılan bilgilendirmelerle üniversitemizde sürdürülebilir bir proje üretim ekosistemi oluşturulması hedeflendi. Bu organizasyonla öğrencilerin araştırma-geliştirme süreçlerine aktif olarak dahil edilmesi ve Millî Teknoloji Hamlesi'ne akademik düzeyde katkı sağlanması amaçlanmaktadır.