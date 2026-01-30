Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların hizmet aldığı yaşam alanlarında güvenliğin artırılmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, çocuk evlerinde görev yapan personele yönelik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitim programı düzenledi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit'te bulunan Kocaeli Kassel Şehri Yahya Kaptan Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü personeline verilen eğitimler, çocuk evleri gibi hassas alanlarda görev yapan çalışanların riskleri doğru analiz edebilmesi ve acil durumlarda panik yerine doğru ve planlı hareket edebilmesi amacıyla planlandı. Kurumun eğitim salonunda iki gün süren programa toplam 84 personel katıldı.

ACİL DURUMDAN İLK YARDIMA KAPSAMLI İÇERİK

Eğitim sürecinde; acil durumlarda doğru davranış biçimleri, yangın ve tahliye süreçlerinde koordinasyonun önemi, ilk müdahale farkındalığı, çalışma alanlarındaki tehlike kaynaklarının tanınması, iş kazalarının önlenmesine yönelik temel yaklaşımlar ve ilk yardım konuları ele alındı. Bunun yanı sıra kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve güvenli çalışma kültürünün kurumsal olarak benimsenmesi üzerinde duruldu.

Eğitimlerde, çocukların bulunduğu alanlarda dikkat edilmesi gereken hususlar özellikle vurgulanırken, personelin daha dikkatli, bilinçli ve kontrollü hareket etmesini destekleyen uygulamalı anlatımlara da yer verildi. Böylece teorik bilgilerin günlük işleyişe yansıtılması hedeflendi.

Sağlanan eğitim desteğiyle personelin mevzuatın öngördüğü temel İSG bilgilerini güncellemesi, acil durumlarda kurum içi iletişim ve koordinasyonu daha etkin kurması ve olası riskleri büyümeden fark ederek gerekli tedbirleri zamanında alması amaçlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarla çocukların yaşam alanlarında güvenliği merkeze alan, daha duyarlı ve kurumsal bir hizmet anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor.