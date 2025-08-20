TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un liderliğinde toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Kurtulmuş, asılsız iddiaları “provokatörlük” olarak nitelendirerek, 51 üyenin kararlılıkla çalıştığını vurguladı.ANKARA (İGFA) - Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan Kurtulmuş, 40 yılı aşkın süredir yaşanan acıların ortak olduğunu, siyasetin kardeşlik ve demokrasi çerçevesinde bu acıların tekrarlanmaması için önlem alması gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecini 86 milyonun faydasına olacak şekilde sonuçlandırmak için çalışıldığını, ancak süreci zehirlemeye çalışan küçük gruplar olduğunu ifade etti.

Komisyonda konuşulmayan konuların gizli oturumlarda gündeme gelmiş gibi sunulmasının “açık provokatörlük” olduğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş, 51 üyenin çalışmaların sekteye uğramasına karşı ortak kararlılık sergilediğini söyledi.

Toplantıda, Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri, İnsan Hakları Derneği, Mazlum-Der, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı ve İHH temsilcileri dinlendi.

Toplantı sonrasında TBMM'nin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

TBMM Mili Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 27 Ağustos 2025’te saat 11.00’de eski TBMM Başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop’un görüşlerini alacak. 28 Ağustos’ta saat 14.00’te ise Türkiye Barolar Birliği dinlenecek.