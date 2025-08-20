Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de örneği bulunmayan bir projeyi daha tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilklere imza attığı projelerden olan Sakatathane’de sona gelindi. Türkiye’de emsali olmayan “Sakatathane Hizmet Binası” İzmit Solaklar yolu üzerinde bulunuyor. Modern mezbahanenin alt kısmında inşa edilen tesis ile Kocaeli’de sakatat hizmeti kurumsallaşacak.

SAKATATLAR PİŞİRMEYE HAZIR OLACAK

Toplamda 672 metrekarelik inşaat alanına sahip olan tesiste, çeşitli hayvansal ürünler işlenecek. Bu bağlamda hayvanın iç organları, kellesi, ayakları, işkembesi ve bağırsağı gibi ürünler burada işlenerek paketlenecek ve pişirmeye hazır gale getirilecek. Proje kapsamında ayrıca mal kabul, işleme, paketleme alanları ve ürünlerin muhafaza edilmesi için soğuk odalar yer alıyor.