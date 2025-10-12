Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım kalecisi Berke Özer'in Bulgaristan maçında kadroya alınmamasını gerekçe göstererek kamptan izinsiz ayrıldığını açıkladı. TFF, milli takım formasının sorumluluğunu vurgulayarak, disiplin ve takım ruhunun vazgeçilmez olduğunu belirtti. Özer'in yerine RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer davet edildi.

İSTANBUL (İGFA) - TFF'nin resmi hesaplardan yaptığı açıklamasında, Berke Özer'in dün oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşması sonrası İstanbul'a dönüşte kendi isteğiyle ve izin almaksızın kamptan ayrıldığı belirtildi.

Federasyon, 'Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir' vurgusu yaptı.

https://twitter.com/MilliTakimlar/status/1977338859194028426

'DÜNYA KUPASI YOLUNDA KABUL EDİLEMEZ'

Açıklamada, uzun yıllardır özlem duyulan Dünya Kupası'na katılma mücadelesinde takım birlikteliğinin zirvede olduğu bir dönemde böyle bir davranışın kabul edilemeyeceği ifade edildi.

TFF, Özer'in ayrılığının ardından RAMS Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer'i A Milli Takım aday kadrosuna davet etti.

Bu olay, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 6-1 yenen A Milli Takım'ın kamp sürecinde disiplin tartışması yarattı. Federasyon, milli takımın ülke onurunu temsil eden bir bütün olduğunu yineleyerek, benzer ihlallerin tolere edilmeyeceğini vurguladı.