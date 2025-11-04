Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için hazırlıkları tamamladı. Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak ana etkinliğin yanı sıra, 81 ilde eş zamanlı fidan dikimleri gerçekleştirilecek. Bu yıl 2019'da dikilen 13,8 milyon fidan rekorunun aşılması hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne sayılı günler kala Orman Genel Müdürlüğü, bu yılki fidan dikim organizasyonları için son hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl 'Yeşil Vatan Seferberliği - Toprak Şahidimiz, Fidan İmzamız, Yeşil Vatan Sevdamız' sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki fidanlık ve saha hazırlıkları son aşamaya geldi.

Ana programı; 11 Kasım 2025'te Ankara'da, Cumhurbaşkanının katılımıyla düzenlenecek. Aynı anda 81 ilde eş zamanlı fidan dikim etkinlikleri yapılacak. OGM, bu yılki etkinliklerde 2019'da toprakla buluşturulan 13,8 milyon fidanlık rekoru aşmayı hedefliyor.

30 bölge müdürlüğünde dikim alanları belirlenirken, fidanlıklar sevkiyat hazırlıklarını tamamladı. İl ve ilçe düzeyinde planlanan etkinliklerde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, gönüllüler ve vatandaşlar birlikte fidan dikecek. 11 Kasım öncesinde ülke genelinde 'Yeşil Vatan Seferberliği' temalı tanıtım çalışmaları yürütülüyor. Şehir meydanlarında kurulan tanıtım çadırlarında bedelsiz fidan dağıtımı yapılılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen 'Köklerden Geleceğe Nefes' protokolü kapsamında öğrenciler için özel fidan dikim programları uygulanacak. 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi sebebiyle, etkinliklerde ailelerin birlikte fidan dikmesine yönelik özel organizasyonlar da planlandı. Böylece hem çevre bilincinin hem de ortak hatıra kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, toplumun tüm kesimlerini bu yılki seferberliğe katılmaya davet ederek şu mesajı paylaştı: 'Toprağı şahidimiz, fidanı imzamız kabul ediyor, Yeşil Vatan sevdamızı büyütüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı www.gelecegenefes.gov.tr adresinden ücretsiz olarak fidan sahiplenmeye ve 11 Kasım'da tüm Türkiye'yi geleceğe nefes olmaya bekliyoruz.'