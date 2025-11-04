Edirne'de Keşan Belediyesi'nin 28 Eylül'de Uğur Mumcu Caddesi'nde başlattığı kaldırım ve yol düzenleme çalışmaları halen tamamlanmadı. Çalışmaların yavaş ilerlemesi esnafın tepkisini çekerken esnaf, belediyeden çalışmaların hızlandırılmasını talep etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi tarafından 28 Eylül tarihinde başlatılan Uğur Mumcu Caddesi kaldırım ve yol düzenleme çalışmaları, aradan haftalar geçmesine rağmen henüz tamamlanmadı.

Cadde üzerinde faaliyet gösteren esnaflar, çalışmaların uzun süredir devam etmesine karşın ilerleme kaydedilmemesinden şikâyetçi oldu. Esnaflar, çevredeki toz, gürültü ve ulaşım zorluğunun işlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Bir esnaf, yaşadıkları durumu, 'Esnafta, vatandaşta bıktı: 28 Eylülden beri böyle. Geçtiğimiz hafta sadece 2 gün çalıştılar. Mesai alıp hafta sonları da çalışmalarını istiyoruz. Bugün hiç gelmediler, çalışma yok yani. Belediye Başkanımız Mehmet Özcan sesimizi duysun, Uğur Mumcu Caddesi'ni bir an önce bitirsin.' sözleriyle dile getirdi.

Caddede işlerin ne zaman tamamlanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Esnaflar, belediyeden sürecin hızlandırılmasını ve hafta sonları da çalışarak düzenleme çalışmalarının kısa sürede bitirilmesini talep ediyor.