İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Türkiye’de 2016 yılından beri uygulanan kalıcı yaz saati uygulamasının özellikle sonbahar ve kış aylarında öğrenciler üzerinde yarattığı olumsuz etkilerle ilgili TBMM’ne soru önergesi verdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, önergesinde kalıcı yaz saatinin sabah erken saatlerde karanlıkta okula gitmek zorunda kalan öğrencilerin sağlık, güvenlik ve akademik başarılarını olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Kış aylarında günün geç aydınlanması nedeniyle çocukların biyolojik ritimlerinin bozulduğunu ve bunun fiziksel ile ruhsal sağlıklarını etkilediğini vurgulayan Özdemir, önergesinde uygulamanın temel gerekçesi olarak sunulan enerji tasarrufu iddialarının bilimsel verilere dayanmadığını belirterek, kamuoyunun tatmin edici ve şeffaf bilgilerle aydınlatılmasını talep etti.

Nimet Özdemir, kalıcı yaz saati uygulamasının yeniden gözden geçirilmesi ve kış saatine geçiş yapılması gerektiğini vurgulayarak, bu taleplerini Meclis gündemine taşıdı. Özdemir'in verdiği soru önergesinde şu sorulara yanıt arandı:

Öğrencilerin sabah erken saatlerde, henüz kahvaltı yapmadan okula gitmelerinin çocuk gelişimi ve sağlığı üzerindeki etkileri ve bu konuda yapılmış herhangi bir çalışma olup olmadığı.

Kalıcı yaz saati uygulamasının öğrencilerin uyku düzeni, dikkat süresi ve okul başarısı üzerindeki etkilerine dair yürütülen güncel araştırmalar.

Sabah karanlığında okula giden öğrenciler ve öğretmenlerin psikolojik ve fiziksel güvenliğiyle ilgili değerlendirmeler ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar.

Uygulamanın biyolojik ritim, uyku kalitesi, ruh sağlığı ve günlük yaşam performansı üzerindeki etkilerine dair üniversiteler veya bilimsel kuruluşlarla iş birliği yapılıp yapılmadığı.

Vatandaşlardan gelen şikayet, öneri veya taleplerin değerlendirilip değerlendirilmediği ve bu geri bildirimlerin politika belirleme sürecine etkisi.

Toplumsal memnuniyet düzeyine ilişkin kamuoyuna yönelik anket, saha araştırması veya etki değerlendirme planlarının olup olmadığı.