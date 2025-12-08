Adıyaman'da bir vatandaşın bulduğu sıra dışı şekilli yumurta, görenleri şaşkına çevirdi. Yumurtanın tavuk tarafından doğal yolla üretildiği belirtilirken, uzmanlar bunun stres, vitamin eksikliği veya ani ısı değişikliklerinden kaynaklanabileceğini belirtti.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman merkezde bir vatandaşın eline aldığı sıra dışı şekle sahip yumurta, görenlerin büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Fotoğrafta görülen ve normal formdan tamamen farklı olan yumurtanın, tavuk tarafından doğal yolla yumurtlandığı belirtildi.

Bir ucu kıvrık, ince ve içi boş bölümlere sahip ilginç yumurta, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

Uzmanlar, bu tür yumurtaların genellikle tavuğun strese girmesi, vitamin-mineral eksikliği, yaşa bağlı değişiklikler veya ani ısı farklılıkları gibi nedenlerle oluşabildiğini ifade ediyor.

Adıyaman'da nadir görülen bu olay kısa sürede merak konusu haline gelirken, vatandaşlar yumurtanın görüntüsünü şaşkınlıkla izledi.