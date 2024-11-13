Muğla'nın Milas ilçesinde 16-17 Kasım tarihlerinde arasında Ata Park’ta gerçekleşecek olan 10. Milas Zeytin Hasat Şenliği için geri sayım başladı. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen 10.Milas Zeytin Hasat Şenliği kapsamında ENBE Orkestrası ve Emre Fel konserleriyle müzik şöleni yaşanacak, aynı zamanda ünlü şefler Hazer Amani, Mehmet Yalçınkaya, Doğa Çitçi ve Maria Ekmekçioğlu gibi isimler, katılımcılarla özel workshoplar ve söyleşilerde buluşacak.MUĞLA(İGFA) - Muğla’daki 17 milyon zeytin ağacının 11 milyonunu barındıran Milas, Türkiye’nin dünya çapındaki “Zeytin Üssü” olarak adından söz ettiriyor. Bölgenin en büyük zeytin hasat şenliği olarak dikkat çeken etkinlik, 16-17 Kasım tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Milas’ın coğrafi işaretli ürünlerini dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 10. Milas Zeytin Hasat Şenliği, ziyaretçilerine zeytin hasatına dair zengin bir kültürel ve gastronomik deneyim sunacak. Yöresel folklor gösterileri, sıkım atölyeleri, söyleşiler, gurme notları, workshoplar, konserler, sergiler, yarışmalar ve panellerin yer alacağı şenlikte; Türkiye'nin önde gelen zeytin ve zeytinyağı uzmanları, gurmeler, şefler ve sanatçılar bir araya gelecek. Program kapsamında, 16 Kasım’da Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası, 17 Kasım’da ise Emre Fel sahne alarak müzikseverlere keyifli anlar yaşatacak.

Ünlü şeflerin katılımıyla gerçekleşecek workshop ve sunumlarda ise, Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Hazer Amani, Şef Filiz Gökdemir, Şef Sabiha Sezen, Şef Tamer Özkan, Şef Doğa Çitçi ve Gurme Maria Ekmekçioğlu Milas’ın coğrafi işaretli ürünlerini tanıtarak yerel kalkınmanın önemine dikkat çekecek.