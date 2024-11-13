Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Adım Adım Manisa Projesi’ kapsamında Kırkağaç ilçesinden şehir merkezine gelen 90 kişilik kadın kafilesi, tarihi mekânları gezdi. Çok eğlendiğini ve Manisa’yı detaylı gezdiğini belirten Kırkağaçlı kadınlar hem Büyükşehir ekiplerine hem de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkürlerini iletti. MANİSA(İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin merkeze uzak ilçelerde yaşayan kadınların şehrin tarihini daha yakından tanımalarını sağlamak ve kadınların sosyal hayata katılımını arttırmak için hayata geçirdiği ‘Adım Adım Manisa’ projesi hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 90 kişilik kadın kafilesi, kent merkezinde ağırlandı. Kırkağaç ilçesinden gelen kafileyi, Büyükşehir görevlileri ‘Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde’ karşıladı. Kahvaltı ikramının ardından Tıp Tarihi Müzesi’ne ve Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ne ev sahipliği yapan Hafsa Sultan Camii’ne gidildi.

Kafileye Sultan Camii’nin ve Tıp Tarihi Müzesi’nin tarihteki yerine ilişkin bilgi verildi. Daha sonra Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olma özelliğini taşıyan Muradiye Camii ziyaret edildi. Kırkağaçlı kadınlar, Manisa manzarasını izleme imkânı sunan Mevlevihane ve Manisa’da bulunan çeşitli eserlerin maketlerinin yer aldığı Şehzadeler Park’ı da gezdi. Öğle yemeğinin ardından Süreyya Tabiat Parkı’nda kadınlara limonata ikram edildi. Kafile hem sonbaharın tadını çıkarırken hem de müzik eşliğinde dans ederek keyifli zaman geçirdi. Daha sonra Osmanlı Müzesi ziyaret edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde halka hizmet veren Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’nun ziyaret edilmesinin ardından gezi programı sona erdi.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ DAMARLARIMA KADAR HİSSETTİM

Kırkağaç’ın Bakır Mahallesi’nden geziye katılan Nuray Artış, “sosyal belediyeciliği damarlarıma kadar hissettim, 10’dan fazla ülke gezdim ama kendi memleketimi bu kadar detaylı gezmemiştim. Bugün aslında Manisalı olmak ne demek, Manisa’da neler ön planda, yerinde deneyimleyerek öğrendim Ferdi Zeyrek’e teşekkür ediyorum” dedi.

Pek gezme fırsatı bulamadığını söyleyen Havva Kayın, “ev hanımıyım engelli görümceme bakıyorum bu yüzden şehir dışına pek fazla çıkamıyorum. Manisa’yı bu kadar iyi tanımıyordum Ferdi Başkanımız sağ olsun bize bu imkânı sundu” diye belirtti.

Fatma Fındıklı, “seneye belki de yaşlanıp buraları gezme fırsatımız olmayacaktı. Buraları göremeyecektik. Başkanımız bizi çok iyi ağırladı. Gördüğümüz gezdiğimiz yerlerde çok güzeldi. Ben ve arkadaşlarım bu geziyi hiç unutmayacağız” dedi.