Muğla Planlama Ajansı (MUPA)'nın Milas verileri, ilçede geçim krizi, artan konut maliyetleri ve çevresel kaygıların derinleştiğini ortaya koydu. Beslenmeden barınmaya, altyapıdan sosyal uyuma kadar birçok başlıkta kırılganlık dikkat çekiyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Planlama Ajansı tarafından paylaşılan araştırma sonuçları, Milas'ta ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda önemli kırılganlıklar yaşandığını gösterdi.

Araştırmaya göre Milas'ta her iki kişiden biri geçimini sağlamakta sürekli zorlandığını belirtirken, 'hiç zorlanmıyorum' diyenlerin oranı yalnızca yüzde 20,9'da kaldı. Son 10 yılda en fazla artan harcama kalemi ise açık ara gıda oldu (yüzde 81). Faturalar (yüzde 52,6) ve kiralar (yüzde 32,7) da hane bütçesindeki baskıyı artıran diğer başlıklar olarak öne çıktı.

Halkın yüzde 37,5'i besleyici ve uygun fiyatlı gıdaya erişimde sürekli zorluk yaşadığını ifade ederken, bu durum sofradaki eşitsizliği gözler önüne serdi.

BARINMA YÜKÜ AĞIRLAŞIYOR

Milas'ta her iki kişiden biri ev sahibi olsa da kiracılar için tablo daha ağır. Katılımcıların yüzde 18,5'i gelirinin yarısından fazlasını konut maliyetlerine ayırdığını belirtti. Yaklaşık her 4 kişiden 1'i ise artan konut maliyetleri nedeniyle ilçeden taşınmayı düşündüğünü söyledi.

Konut fiyatlarındaki artışın başlıca nedenleri arasında dışarıdan gelen yerleşim talebi (yüzde 85,8), turistikleşme (yüzde 64,5) ve doğal güzelliklerin yarattığı baskı (yüzde 59,7) gösterildi. Çözüm olarak ise kira destekleri (yüzde 84,4), göç baskısının azaltılması (yüzde 78,7) ve yeni konut üretimi (yüzde 72,5) öne çıktı.

SOSYAL KIRILGANLIK: YAŞLILAR VE GENÇLER ÖNDE

Milaslılara göre kent yaşamına katılımda en dezavantajlı kesim yaşlılar (yüzde 71,1). Genç işsizler (yüzde 57,3) ve engelliler (yüzde 51,7) de risk grubunda yer alıyor.

Yaşlıların en önemli ihtiyaçları evde bakım (yüzde 70,6), gelir desteği (yüzde 62,6) ve sağlık hizmetleri (yüzde 56,4) olarak sıralandı. Gençler için ise istihdam (yüzde 80,6), girişimcilik (yüzde 68,2) ve mesleki eğitim (yüzde 55,5) ilk sırada yer aldı.

Ayrıca yerli halk ile dışarıdan gelenler arasında sosyal uyumun zayıf olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 59,3 olarak ölçüldü.

ÇEVRE VE ALTYAPI KAYGISI

Milas'ta halkın yüzde 62'si son yıllarda çevre kirliliğinde artış gözlemlediğini belirtti. Tatil sezonunda artan çöp miktarının yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 55,9 oldu.

Su kesintileri konusunda nüfusun yüzde 40'ı sık sık ya da sürekli sorun yaşadığını ifade ederken, yaz aylarında su sıkıntısı yaşayanların oranı yüzde 47,9'a ulaştı.

Elektrik, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını yetersiz bulanların oranı yüzde 56,3 olurken; ilçeler arası ve ilçe içi toplu taşıma hizmetlerinde de memnuniyetin ortak bir düzeye ulaşmadığı görüldü.

Araştırmaya göre Milas'ta gelecekte en fazla yaşanacağı düşünülen çevresel sorunların başında su kaynaklarına ilişkin riskler geliyor. Afetler, üretim alanlarının daralması ve çevre kirliliği de öncelikli kaygı başlıkları arasında yer alıyor.

Muğla Planla Ajansı'ndan alınan veriler, Milas'ta ekonomik baskının sosyal ve çevresel kırılganlıklarla birleştiğini; barınma, geçim ve altyapı alanlarında bütüncül politikalara duyulan ihtiyacın giderek arttığını ortaya koyuyor.