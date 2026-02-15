Karatay Belediyesi'nin başarıyla sürdürdüğü 'Atığın Sıfır Noktası' projesinde vatandaşlar atıklarını getirerek puan kazanıp çeşitli hediyelerden faydalanıyordu. Projeyi genişleten belediye, uygulama ile geri dönüşümü teşvik ederken, vatandaşların da sağlıklı gıdaya erişimini destekleme kararı aldı.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi, sürdürülebilir çevre yönetimini toplum sağlığıyla buluşturan çalışmalarını sürdürerek 'Atığın Sıfır Noktası' projesinin kapsamını genişletti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın katıldığı bir televizyon programında vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda projeye tam buğday ekmeği seçeneği dahil edildi. Yeni uygulamayla vatandaşlar kazandıkları puanları ekmek fişine çevirerek ilçe genelindeki 37 Karatay Halk Ekmek büfesinde tam buğday ekmeği temin edebiliyor. Bu sistemle sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Çevre bilincini artıran proje, halk sağlığını destekleyen yeni adımıyla çevreye katkı sağlayan vatandaşların kazandıkları puanları tam buğday ekmeği ile buluşturuyor.

8 FARKLI ATIK TÜRÜYLE PUAN KAZANILIYOR

Sıfır atık bilincinin toplumun geniş kesimlerine yayılması amacıyla yürütülen projede vatandaşlar; cam, kağıt-karton, atık pil, elektronik atık, plastik, bitkisel atık yağ, karışık atık ve metal olmak üzere 8 farklı atık türünü merkezlere teslim ederek puan kazanıyor. Puanlar, geniş hediye havuzundaki ürünlerin yanı sıra tam buğday ekmeği fişine de dönüştürülebiliyor. Bu sistemle hem geri dönüşüm destekleniyor hem de çevreye katkı sağlayan vatandaşların günlük yaşamına doğrudan fayda sunuluyor.

PROJE 4 NOKTADA HİZMET VERİYOR

2022 yılında iki noktada başlatılan 'Atığın Sıfır Noktası' projesi, artan ilgi doğrultusunda 2024 itibarıyla dört noktaya çıkarıldı. Trafik Parkı ve Aslanlı Kışla'nın ardından Fetih ve Sedirler Caddesi'nde kurulan merkezler de hizmet vermeye başladı. Son iki merkez, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibesiyle temin edildi.

Dört noktada aylık ortalama 70-80 ton atık toplanırken bugüne kadar 16 bin 240 adet hediye dağıtıldı. Kayıt, atık kabul ve teslim süreçleri düzenli şekilde yürütülürken toplanan atıklar geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor.

ÇEVREYE VE EKONOMİYE KATKI

Proje kapsamında bugüne kadar 11 bin 200'den fazla vatandaşa ulaşıldı ve 5 Haziran 2022'den bu yana 2 bin 157 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Bu sayede 23 bin 839 ağacın kesilmesi önlenirken; 1 milyon 532 bin litre petrol, yaklaşık 8 milyon kWh enerji ve 29 bin 656 metreküp su tasarrufu sağlandı. Ayrıca 278 bin 476 kilogram sera gazı salımı ve 25 milyon metreküpün üzerinde su kirliliğinin önüne geçildi. Çalışma belediyeye 10 milyon TL'nin üzerinde ekonomik katma değer kazandırdı.



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılmasının hem çevre hem de gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını belirterek vatandaş taleplerine hızlı şekilde karşılık verdiklerini ifade etti. Başkan Kılca, Karataylıların projeye verdiği desteğin kendileri için kıymetli olduğunu ifade ederek, çevreyi koruyan, sağlıklı yaşamı destekleyen ve toplumsal farkındalığı artıran çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini dile getirdi.