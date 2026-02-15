İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, küçük ölçekli balıkçıların çalışma koşullarının iyileştirilmesi için tekne bakım malzemesi desteğini Seferihisar Sığacık'tan başlattı.

İZMİR (İGFA) -İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, küçük ölçekli balıkçılara yönelik tekne bakım malzemesi desteğini Sığacık'tan başlattı.

Üretimin kesintisiz sürmesi ve kıyı balıkçılığının güçlenmesi amacıyla hayata geçirilen destek programı, ilk olarak Seferihisar Sığacık Su Ürünleri Kooperatifi üyeleriyle hayata geçirildi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de katıldığı buluşmada Başkan Tugay, bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayan balıkçı esnafının düzenlediği mezata katıldı.

Başkan Tugay, burada Sığacık Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Efeer ve üyelerin sorunlarını da dinledi. Başkan Tugay, 'Seferihisar'da olduğum ve sizleri gördüğüm için çok mutluyum. Görevler gelip geçici ama dayanışma kalıcıdır. Şehrimizin üreten insanlarıyla bir bütün olmalıyız. Sizlerin emeği, bu kentin bereketidir' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay; şehrin üreten, çalışan her insanının çok kıymetli olduğunu belirterek, İzmir'in ancak çalışarak, üreterek daha iyi noktalara geleceğini düşündüğünü aktardı. Bu yolda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine düşeni yaptığını anlatan Başkan Tugay, 'Bizler milletimiz için buradayız. Sizlerle aramızdaki ilişki samimi, katıksız...' dedi.

Kimin hangi görevde olursa olsun ülkeye, kente değer katması gerektiğini söyleyen Başkan Tugay, 'Siz 'Daha fazla çalışmak, üretmek istiyoruz. Şehrimize daha fazla katkıda bulunmak istiyoruz' dediğiniz ve bundan dolayı talepte bulunduğunuz sürece, biz de gücümüz yettiği kadar her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Emeklerinize sağlık. Yaptığınız iş bereketli olsun' ifadelerini kullandı.

DESTEK PROGRAMI DA AÇIKLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen destek programı da açıklandı.

Bu kapsamda su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip, kooperatif ortağı ve 12 metre altı tekneye sahip küçük ölçekli balıkçılara tekne bakım malzemesi desteği sağlanacak. Destek çerçevesinde antifouling boya ve epoksi macun dağıtılacak. Antifouling boya ile teknelerin karinasında yosun ve deniz organizmalarının tutunması önlenerek yakıt tüketiminin azaltılması ve çevresel etkinin düşürülmesi amaçlanıyor. Epoksi macun desteğiyle de teknelerin ekonomik ömrünün uzatılması hedefleniyor. Böylece balıkçının maliyeti azalırken üretimin sürdürülebilirliği güçlendiriliyor.

İzmir genelinde 752 küçük ölçekli balıkçı destek için talepte bulundu.

Program kapsamında toplam 959 adet 2,5 litrelik boya ve 1086 kilogram macun dağıtılacak.