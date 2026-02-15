Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2025 yılı içinde düzenlenen 51 operasyonda 85 bin 342 canlı hayvan ele geçirdi. Yaklaşık 32,5 milyon TL değerindeki kaçak girişim engellendi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2025 yılında kaçak canlı hayvan ticaretine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürdü. Yıl içerisinde gerçekleştirilen 51 operasyonda toplam 85 bin 342 canlı hayvan ele geçirilirken, 32 milyon 558 bin TL'lik kaçakçılık girişimi önlendi.

KARA SINIR KAPILARINDA YOĞUN DENETİM

Operasyonların büyük bölümü kara sınır kapılarında gerçekleşti. Bu kapsamda 42 olayda 38 bin 263 adet canlı hayvan ele geçirilirken, yakalamaların toplam değeri 21 milyon 161 bin 238 TL olarak açıklandı. Havalimanı gümrük sahalarında ise 6 ayrı olayda 39 bin 75 canlı hayvan yakalandı; 5 milyon 837 bin 655 TL değerinde kaçak girişim engellendi.

ON BİNLERCE HAYVAN KURTARILDI

Operasyonlarda; On binlerce adet sülük, güvercin, papağan, kanarya, keklik, şahin ve gökdoğan gibi çeşitli kuş türleri, maymun, kaplumbağa ve su kaplumbağası, kedi, köpek ve yavru köpekler, sığır ve damızlık gebe düve, balık ve mercan gibi farklı türlerde canlı hayvanlar ele geçirildi.

CITES VURGUSU: BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İÇİN HAYATİ ÖNEM

Yakalanan türler arasında, CITES (Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında koruma altında bulunan canlıların da yer aldığı belirtildi. Bakanlık, bu operasyonların yalnızca kaçakçılıkla mücadele değil, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin korunması açısından da hayati önem taşıdığına dikkat çekti.