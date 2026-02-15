Et ve Süt Kurumu, besilik hayvan teslimat süreçlerinde aksaklık yaşandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 2025 yılı için 520 bin baş hayvan tedarik yetkisi verilirken, yaklaşık 400 bin başın teslim edildiği bildirildi.

ANKARA (İGFA) - Et ve Süt Kurumu (ESK), regülasyon faaliyetleri kapsamında üreticilere tedarik edilen besilik hayvanların teslimat süreçlerinde aksaklık yaşandığına dair iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kuruma 2025 yılı için toplam 520 bin baş besilik hayvan tedarik yetkisi verildiği belirtildi. Bu kapsamda 120 bin baş hayvan için başvuruların TÜKETBİR aracılığıyla alındığı ifade edildi. Kurum, bugüne kadar 9 bin 399 besiciye yaklaşık 400 bin baş besilik hayvan teslim edildiğini, sevkiyat ve teslimat süreçlerinin planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü açıkladı.

TÜKETBİR aracılığıyla teslim edilecek 31 bin baş hayvan dâhil olmak üzere tüm teslimatların mart ayı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı bildirildi.