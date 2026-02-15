Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, artan işletme maliyetleri nedeniyle Keşan'da ticari taksi ücret tarifesinde zorunlu bir fiyat güncellemesine gidildiğini duyurdu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) tarafından onaylanan yeni kararla birlikte, Keşan'da ticari taksi indi-bindi (kısa mesafe) ücreti 200 TL olarak belirlendi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü itibarıyla uygulamaya konulan yeni tarifeye göre güncel fiyatlar şöyle oldu:

Taksimetre Açılış Ücreti: 80,00 TL'den 100,00 TL'ye.

Mesafe Ücreti (Km Başı): 35,00 TL'den 45,00 TL'ye.

Zaman Ücreti (Saatlik): 240,00 TL'den 300,00 TL'ye.

Birim Mesafe Ücreti (100 Metre): 3,50 TL'den 4,50 TL'ye.

İndi-Bindi (Kısa Mesafe): 150,00 TL'den 200,00 TL'ye yükseltildi.

Oda Başkanı Mahmut Demirkan, akaryakıt fiyatları, yedek parça, sigorta ve bakım gibi kalemlerdeki yüksek artışlar nedeniyle hizmetin sürdürülebilirliği için bu zammın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.