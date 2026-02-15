İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZTARIM, Bayındır Süt Fabrikası'nda ürettiği İZMAR taze kaşar peynirini piyasanın yarı fiyatına satışa sundu. 500 gramlık paket 165 liradan raflarda yerini aldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve başlamasının ardından köklü revizyon sürecini tamamlayan Büyükşehir iştiraki İZTARIM AŞ, İZMAR markasıyla halkın sofrası için üretmeye devam ediyor.

İzmirlilerin uygun fiyatlı, güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için 100. Yıl Bayındır Süt Fabrikası'nda üretilen İZMAR markalı süt, tereyağı, yoğurt ve ayranın ardından tam yağlı taze kaşar peynirinin üretimine başladı. İzmirli üreticilerden alınan sütlerden işlenerek hazırlanan kaşar peyniri, 500 gramlık paketler halinde kent genelinde hizmet veren 20 İZMAR tanzim satış marketinde satışa sunuldu. Piyasada 500 gramlık paketi 400 ila 350 lira aralığında satılan kaşar peyniri İZMAR markası ile 165 liradan satışa sunuldu.

'HER EVDE, HER VATANDAŞIN TÜKETEBİLECEĞİ ÜRÜNLER ÜRETİYORUZ'

Bayındır Süt Fabrikası'nın vatandaşların güvenli gıdaya uygun fiyatla ulaşması için özenle çalıştığını söyleyen İZTARIM Genel Müdür Yardımcısı Mihriban Yücesoy Ercan, 'İZTARIM olarak, şu an fabrikamızda İZMAR markalı tam yağlı ve yarım yağlı UHT sütümüz, yoğurdumuz, tereyağımız ve ayranın yanı sıra artık kaşar peyniri üretimimize de başladık. İlerleyen zamanda da taze beyaz peynirimizi vatandaşlarımızla buluşturmayı planlıyoruz. Biz aslında bu fabrikada, her evde, her vatandaşın tüketebileceği temel süt ve süt ürünlerini üretmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden süt, ayran, yoğurt ve tereyağının yanında taze beyaz peynir ve taze kaşar da bunların devamında gelen ürünler olarak öne çıkıyor' şeklinde konuştu.

İZMAR mağazalarında büyük rağbet gören süt ürünlerinin üretim süreci hakkında bilgi veren Mihriban Yücesoy Ercan, 'Fabrikamıza, tamamı Küçük Menderes havzasındaki üreticilerimizden ve kooperatiflerimizden sütler geldikten sonra testlere tabi tutuluyor. Daha sonrasında uygun olan sütler, fabrikamıza giriş yapıyor. Tüm süreçler, kalite ekibimiz tarafından takip ediliyor. Çiğ sütün fabrikaya girişinden vatandaşlarımıza ulaşıncaya kadar olan tüm süreçleri kalite testlerinden geçiyor. Güvenle tüketilebilecek ürünlerimizin hepsi İZMAR marketlerde vatandaşlarımızla buluşturuluyor. İZTARIM ailesi olarak vatandaşımıza güvenli ve uygun fiyatlı ürünleri ulaştırmak için tüm ekibimizle, tüm gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.