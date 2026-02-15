Son günlerde Manisa genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından sel sularına kapılan arı kovanlarından su baskını yaşayan evlere kadar her noktaya ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi, destek çalışmalarıyla da vatandaşın yükünü hafifletti, yüzleri güldürdü.

MANİSA (İGFA) - Yağışların başladığı ilk andan itibaren ekipleriyle birlikte sahada olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, gece gündüz demeden önlem ve tedbir çalışmalarını sürdürdü. Olası risklerin önüne geçmek ve afetin etkisini en aza indirmek amacıyla dere yatakları, mazgallar ve kritik noktalarda müdahaleler gerçekleştirildi.

Yoğun yağışlar sonrasında yaşanan mağduriyetleri gidermek için harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yardım eli uzattı. Salihli ilçesinde kovanları sel sularına kapılarak arıları telef olan bir üreticiye verilen 40 adet kovan desteği sağlandı. Bununla birlikte 12 hane ve 1 işyerine de 705 bin liralık nakdi yardım yapıldı.

Soma'da Bakırçay'ın taşması sonucu yaşanan sel afeti dolayısıyla zarar gören vatandaşlara da destek sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından tamamlanan hasar tespit çalışmaları sonrasında desteklerin en kısa sürede verileceği bildirildi.

Meydana gelen yağmurun normal bir yağış olmadığının bilgisini veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin il genelinde sahada müdahalelerde bulunduklarını belirtti.

Başkan Dutlulu, 'Beklenmeyen bir yoğunlukta gelen yağışları, Manisa'nın altyapısı maalesef kaldıramadı. Bu nedenle bazı noktalarda olumsuzluklar yaşandı ve bu sebepten dolayı bazı vatandaşlarımız mağdur oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahada gerekli önlemleri aldık. Ancak dere ve sulama kanallarının suyu taşıyamaması nedeniyle bazı sorunlar yaşandı. Yaptığımız hasar tespit çalışmaları sonrasında da 12 hane ve 1 işyerine toplam 705 bin liralık nakdi destek sağladık. Soma'da yaşanan sel sonrası da çalışmalarımızı tamamladık, en kısa sürede destekleri ulaştıracağız. Manisa'mıza geçmiş olsun. Allah afetinden korusun' dedi.