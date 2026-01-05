Muğla'da Milas Belediyesi, doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Fevzi Topuz, çalışmaları yerinde denetledi.

MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi, ilçe genelinde devam eden doğalgaz altyapı çalışmalarının ardından bozulan yolları onarmak için sahaya indi. Çevreye duyarlı ve kent estetiğini önceleyen anlayışla yürütülen çalışmalar kapsamında, teslim edilen bölgelerde yol tamiratları hız kazandı.

Beçin Mahallesi Kalınağıl Yolu, Cumhuriyet Mahallesi Melisa Caddesi, Menteşe Caddesi ile Kaymakamlık Binası yanındaki yolda sürdürülen çalışmalarda parke taşı ve granit bazalt küp taş kullanılarak yollar hem güvenli hem de estetik hale getiriliyor.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Menteşe Caddesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Topuz, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolların yeniden hizmete açılacağını belirtti.

Öte yandan belediye ekipleri, park ve caddelerde temizlik çalışmalarını da yoğunlaştırarak daha temiz bir Milas için çalışmalarını sürdürüyor.