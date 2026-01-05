Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın vefatının 52'nci günü dolayısıyla evinin önünde mevlit okutuldu.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz aylarda Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın ailesini yalnız bırakmıyor. Akın'ın talimatıyla şehidin vefatının 52'nci günü dolayısıyla evinin önünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından mevlit okutuldu.

'Vefası olmayanın bekası olmaz' ilkesiyle gazileri ve şehit ailelerini yalnız bırakmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ailelerin her türlü ihtiyaçlarının anında çözülmesi için tüm birimleri harekete geçiriyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın ailesini ziyaret ederek yalnız bırakmayan Akın'ın talimatlarıyla ailesi Balıkesir'de yaşayan şehidin sonsuzluğa uğurlanışının 52'nci günü vesilesiyle evinin önünde mevlit okutuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde şehidin evininin önünde okutulan mevlid-i şerifin ardından pilav ayran hayrı gerçekleştirildi.