Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik' adlı tiyatro oyununun prömiyerine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Bu şehri bizlere ebediyen Türk yurdu olarak emanet eden atalarımızın mücadelesini gençlerimiz izleyerek, hissederek öğrenmeli. Milli Eğitim ile iş birliği yaparak bu oyunu bütün öğrencilerimize izleteceğiz' dedi.

Trabzon'un kültür ve sanat birikiminin sahneye güçlü bir şekilde yansıdığını vurgulayan Başkan Genç, 'Trabzon'u tarih ve sanat şehri olarak tanımlarken bunu sadece sözle ifade etmiyoruz.

Bu şehir gerçekten köklü bir tarih ve güçlü bir sanat geleneğine sahip. Büyükşehir Belediyemizin Şehir Tiyatrosu da bu birikimi sahnede çok başarılı bir şekilde ortaya koydu. Emeği geçen tüm sanatçılarımızı ve teknik ekibi yürekten kutluyor, alkışlıyorum' dedi.

İZLEYENİ DERİNDEN ETKİLİYOR

1916-1918 yılları arasında Trabzon'un Rus işgali dönemini ve bu süreçte yaşanan muhacirlik olaylarını konu alan tiyatro oyununu özellikle gençlerin izlemesinin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Genç, şunları söyledi: 'Bu oyunumuz, izleyeni derinden etkileyen, duygusal yönü çok güçlü ve aynı zamanda tarih bilinci kazandıran önemli bir çalışma. En zor olanı sahnede canlı temsil etmektir. Tiyatro ekibimiz bunu gayet güzel başardı. Bu oyunun, sergilendiği süre boyunca özellikle Trabzonlu gençler tarafından mutlaka izlenmesini istiyorum. Bu şehri bizlere ebediyen Türk yurdu olarak emanet eden atalarımızın mücadelesini gençlerimiz izleyerek, hissederek öğrenmeli. Bu nedenle Milli Eğitim ile iş birliği yaparak öğrencilerimize bu oyunu izleteceğiz. İlgi gösteren tiyatroseverlere teşekkür ediyor, sanatçılarımızın başarılarının devamını diliyorum.'

OCAK'TA HER HAFTA SAHNELENECEK

'Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik' adlı oyun Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Ocak ayı boyunca her hafta Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.