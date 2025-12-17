Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü'nün teminatı olacak ve kayıp kaçak oranını minimum seviyelere indirecek Sapanca, Akyazı, Hendek ilçelerinde su kayıplarını önleyerek kesintisiz hizmet sağlayacak 108 kilometrelik içme suyu hattı için ihale sürecinin başladığını açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Hendek, Sapanca ve Akyazı ilçelerinin 108 kilometrelik içme suyu hattının 1. Etabı için ihale süreci resmen başladı.

İlk etapta Hendek ve Akyazı'ya 63 kilometre altyapı hattı inşa edilecek. 2. Etapta ise Sapanca'ya 45 kilometrelik hat kazandırılacak. Başkan Alemdar, 'Kayıpsız, kesintisiz içme suyu iletimi ve güçlü altyapı için inşa edeceğimiz projede ihale süreci bugün başladı.

Saha çalışmalarını da kısa süre içerisinde başlatacağız' dedi. Ballıkaya isale hatlarının ardından Büyükşehir Belediyesi önemli bir adım daha atmış oldu.

Detayları kamuoyuyla paylaşılan dev projenin ilk ihale kapsamında Hendek'e 35 kilometre, Akyazı'ya 28 kilometre yeni altyapı hattı inşa edilecek. Eş zamanlı olarak da Sapanca'ya 45 kilometrelik güçlü altyapı hattı kazandırılacak. Su kayıp oranı yüksek olan 3 ilçede suyun bir damlası dahi israf olmayacak.

KAYIP KAÇAK ORANI MİNİMUM SEVİYELERE İNECEK

Başkan Alemdar, eşit hizmet ilkesiyle hareket ettiklerini ve dev projenin detaylarını belirlerken Sakarya'nın su kaynaklarının geleceği için hareket etmeye devam edeceklerini, güçlü altyapıyla kayıp kaçak oranının minimum seviyelere çekileceğinin altını çizdi.

'108 KİLOMETRELİK HAT SAKARYA'NIN GELECEĞİNE DE HİZMET EDECEK'

Suda sıfır kayıp için devrim niteliğindeki altyapı ağının ihalesi için İller Bankası'nın süreci başlattığını ifade eden Başkan Alemdar, 'Kaynaklarımızı kuraklık ve su kayıpları karşısında kaybetmemek için altyapıda güçlü dönüşüm çalışmalarımıza hız kazandırdık. Ballıkaya Barajı isale hatlarının ardından 3 ilçemizdeki yeni altyapı çalışmaları için de ihale süreci başladı. Toplamda 108 kilometrelik içme suyu ve atık su hattı kesintisiz hizmet ve çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra kayıp kaçakları da minimum seviyelere indirecek. İnşallah kaynaklarımızdan musluklara kayıpsız bir şekilde su ulaşacak' diye konuştu.

ESKİ HATLAR TAMAMEN YENİLENECEK

Başkan Alemdar, 'Modern ve dayanıklılığı yüksek içme suyu hatları ile kayıplara neden olan eski hatları tamamen yenileyeceğiz. Gerekli görülen yerlere inşa edeceğimiz çeşitli çaplardaki yeni hatlar ile suyun kayıpsız şekilde ulaşmadığı tek bir nokta bırakmayacağız. Altyapı ağının yanı sıra 60 adet sanat yapısını da kritik noktalara inşa ederek su iletiminin güvenliğini sağlayacağız. Bu yatırım Sakarya'nın geleceği için atılmış stratejik adımlardan biridir' ifadelerini kullandı.

MİLAT OLACAK

Yaklaşık 1 milyar TL maliyetli proje, Sakarya'nın su yatırımı tarihinin en büyük adımlarından biri olarak ve Sapanca Gölü'nün geleceği için ise milat olarak değerlendiriliyor.