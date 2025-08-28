Milas Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri Güllük Mahallesi’nde devam etti.MUĞLA (İGFA) - Hafta boyunca sürecek etkinliklerin üçüncü gününde oyuncu, yazar Nilüfer Açıkalın ve müzisyen Haluk Çetin söyleşi etkinliği ile Güllüklü sanatseverlerle buluştu. Birbirinden değerli şairlere ait olan şiirleri seslendiren ve kendi kaleminden çıkan öyküleri anlatan Nilüfer Açıkalın’a müzisyen Haluk Çetin gitarı ve söylediği şarkılarla eşlik etti.

Milas Belediyesi Güllük Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Erken saatlerden itibaren alanı doldurmaya başlayan Güllüklü vatandaşlar seslendirilen şarkıları hep bir ağızdan söyleyerek alkışlarla eşlik etti. Söyleşi etkinliğinde cep telefonlarından fotoğraf ve videolar çekerek anları ölümsüzleştiren vatandaşlar sanat dolu bir akşam yaşadılar.

BAŞKAN TOPUZ’DAN ETKİNLİKLERE DAVET…

Programı baştan sona takip eden Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, etkinliğin sonunda sahneye gelerek iki sanatçıya plaket takdim etti.

Başarılı performanslarından dolayı Haluk Çetin ve Nilüfer Açıkalın’ı kutlayan Başkan Topuz, alanı dolduran Güllüklü vatandaşlara teşekkür etti. Kültür sanat etkinliklerinin bundan sonraki süreçte de artarak devam edeceğini ifade eden Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Milas Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri’nin Ören ve Selimiye’de gerçekleştirilecek olan programlarına tüm vatandaşları davet etti.

Güllük’te gerçekleşen söyleşi etkinliğine Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür, belediye meclis üyeleri, Güllük Mahalle Muhtarı Ali Polat ve vatandaşlar katıldı.

ETKİNLİĞİN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ ÖREN’DE DEVAM EDECEK…

Milas Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri’nin dördüncü günü Ören Mahallesi’nde devam edecek. Besteci, yorumcu ve müzisyen Haluk Çetin ve Türk tarihçi, televizyon programcısı ve oyuncu Pelin Batu’nun konuk olacağı programda; şair, tiyatro oyunu, roman, deneme ve makale yazarı Melih Cevdet Anday için anma gecesi düzenlenecek. Anma gecesi 28 Ağustos Perşembe (bugün) 20.30’da Ören Yalı Konser Alanı’nda gerçekleşecek.