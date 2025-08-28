GİRESUN - Giresun'un Yağlıdere ilçesi Elmabelen Köyü nüfusuna kayıtlı Amerika'da yaşayan, bir süreliğine ata yurduna gelen Mustafa Bayram ve ailesi yayla gezisi sırasında otomobili uçuruma yuvarlandı. Kazada Mustafa Bayram, eşi Fatma Hüsniye Bayram ve Annesi Emine Bayram hayatını kaybederken, oğlu Murat Bayram da yaralandı.

Olay Yağlıdere'nin Geyikçi Yaylası yolunda meydana geldi. Mustafa Bayram idaresindeki ABD plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı. Yoğun sis olan yayla yolunda akşam hava karardığı sırada meydana gelen kazada, yoldan çıkan aracın 200 metreden fazla yuvarlandığı tesbit edildi. Araç hurdaya döndü.

Kazayı gören başka bir araç kullanıcısının İhbarı üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Aracın bulunduğu alana ulaşan ekipler, sürücü ile beraberindeki eşi Fatma Hüsniye ve annesi Emine Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mustafa Bayram'ın tek evladı olan Murat Bayram'ın da ağır yaralı olduğu tesbit edildi. Önce Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırılan Murat Bayram ardından acil olarak Giresun Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'na kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölenlerin cesetleri güvenlik görevlileri ve olay yerine gelen ekiplerce gece yarısı Yağlıdere Belediyesi Morguna kaldırıldı. Cenazeler ikindi namazına müteakip Elmabelen Köyü'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

ABD'de yaşayan ailenin, yıllar sonnra memleketlerine geldikleri ve memleketlerinde yaşamaya devam edecekleri yönünde karar aldıkları öğrenildi. Ancak aile böyle acı bir kaza ile karşı karşıya kaldı.

aydınSes Medya olarak Bayram ailesine Başsağılığı ve Sabır diliyoruz. Allah ölenlerin Mekanını Cennet eylesin, yaralı Murat Bayram kardeşimize de Acil Şifa versin....