Midyat Belediyesi Personel Limited Şirketi ile Hizmet-İş Sendikası Mardin Şubesi arasında 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Midyat Belediyesi başkanlık makamında imzalanan sözleşmeye Belediye Başkanı Veysi Şahin, Hizmet-İş Sendikası Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Rıdvan Akyol ve Şirket Müdürü Murat Akbaş katılım sağladı.

Toplu sözleşme törenin konuşan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin , ‘’ Midyat’ımızın bugünlere gelmesinde katkısı olan çalışanlarımızı enflasyona karşı ezdirmeden aynı zamanda da belediye bütçesini de göz önünde bulundurarak karşılıklı anlayış içerisinde güzel bir sözleşme imzaladık. Tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.’’ dedi.

Yapılan sözleşme sonrası açıklamada bulunan Hizmet-İş Sendikası Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli ise, yapılan sözleşme ile işçi kardeşlerimizin enflasyona ezdirmeyip maddi ve sosyal haklarının korunduğunu ifade etti.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve yönetimine ilçede yapılan özverili çalışmaları ve hizmetlerinden ötürü teşekkürlerini ilen Adıbelli,” İl genelinde yetkili olduğumuz belediyelerde çalışan emekçi kardeşlerimizin ücret ve sosyal haklarıyla ilgili düzenlemeler konusunda mücadelemiz devam ediyor. Emekçi kardeşlerimize yaşanabilir bir ücret için gece gündüz çabalıyoruz. Emekçi kardeşlerimizden sadece sabır ve destek bekliyoruz. Bu konuda duyarlı olan bütün belediye başkanlarına ve emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum.” Açıklamasında bulundu.