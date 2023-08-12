İlk kez geçtiğimiz yaz Michelin yıldızlı şeflere ev sahipliği yapan Duja Hotels, bu etkinlik ile Ace of Mice 2023’te ‘‘En iyi Halkla İlişkiler Etkinliği’’ ödülüne layık görüldü. Bu yıl da kaldığı yerden devam eden gastronomi şöleninde, tarzlarıyla harikalar yaratan birbirinden özel yıldızlı şefler, Söke Profesyonel ve Savalan Grup katkıları ile benzersiz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

İspanyon Şef Diego Guerro Bodrum'da

Etkinliğin ilk şefi Poala Griffa ve ikinci şefi Joao Rodrigues'in büyük beğeni toplayan menülerinden sonra etkinliğe katılan Diego Guerro'da lezzet tutkunları ile buluştu. Şefin özel menüsünün sunulduğu davet gecesine, Hande Soral, İsmail Demirci, Turgut Tunçalp ve eşi, Özge Özder ve Sinan Güleryüz ile iş ve sanat dünyasından pek çok tanınmış isim katıldı.

Türk Mutfağı Tüm Kültürlerin Temeli

Ünlü şef Diego, Türk mutfağının tüm mutfak kültürlerinin temeli olduğunu belirterek, gecede hazırlanan menünün hazırlık aşamasında yerel ürünleri de kullandığını ve tarihsel dokusu bulunan baharatları da kullandığını ekledi. Bodrum'da olmaktan çok mutlu olduğunu açıklayan Deigo, pek çok ünlü isim için hizmet verdiğini, ama en çok dünyaca ünlü bir aktris olan eşi Marina Salas için mutfakta olmayı sevdiğini söyledi.

Bilbao’daki Escuela de Zabalburu’dan mezun olan şef, Martín Berasategui, Goizeko Kabi ve elBulli gibi ünlü İspanyol restoranlarında farklı yemekleri ve teknikleri öğrenerek eğitimini tamamladı. 23 yaşındayken, Álava’daki El Refor restoranının baş şefi oldu ve üç yıl içinde Bask bölgesi ve İspanya’nın gastronomi sahnesinin önemli bir ismi haline geldi.

Escuela de Zabalburu’dan onur derecesiyle mezun olmadan önce Guerrero, 23 yaşında Alava’daki Restaurante El Refor’un baş aşçısı oldu. 2003 yılında Madrid’deki El Club Allard’ın baş şefi oldu. Onun gözetiminde restoran, 2007’de ilk Michelin yıldızını ve 2011’de ikinci Michelin yıldızını aldı. 2001 ve 2002 Pil Pil gastronomi ödülleri de dahil olmak üzere çeşitli ödüller kazanan şef, ikinci Michelin yıldızını aldıktan sonra El Club Allard’da çalıştı. 2014 yılında açılan kendi projesi DSTAgE üzerinde çalışmaya başlamak için ani bir kararla restorandan ayrıldı. Halen Madrid merkezli DSTAge'de hizmet veren Guerrero 15 Ağustos tarihine kadar Bodrum'da olacak.

Gastronominin Turizme Katkısı

Dünya mutfağına, tutkuları ve özgünlükleriyle yön vermiş Michelin yıldızlı şeflerini tüm yaz boyunca misafirleri ile buluşturmaya devam eden olan otel grubunun Satış ve Pazarlama Koordinatörü Volkan Gökay, 'Duja Hotels olarak, Bodrum turizminde farklı bir noktaya getirmek için yaptığımız çalışmalarımız sürüyor. Geçen yıl ve bu yıl Türkiye’de ilk defa yapılan bu organizasyonda dünyaca ünlü, kendi mutfaklarında fark yaratmış toplam 8 değerli Michelin yıldızlı şefi ağırladık. Bu büyük organizasyon ile hem Türkiye turizmine, hem de Bodrum'un gastronomi merkezi olarak gelişmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.’ dedi.

Duja Hotels benzersiz bir deneyim, ayrıcalıklı bir tatil ve Michelin yıldızlı şeflerle gastronomi şöleni yaşamak isteyen misafirlerini bekliyor.