Kuvvetli yağışların yurda döneceği tarih belli oldu. Meteoroloji iller tek tek açıklayıp, son dakika olarak uyardı. Günlerdir devam eden 'Eyyam-ı Bahur' sıcakları yerini gök gürültülü sağanak yağışlar alıyor. Meteoroloji, birkaç ili etkisi altına alması beklenen kuvvetli yağışlar için saat verdi. Uzmanlar ise gün verip havaların tersine döneceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, “Ülkemizin kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor” denildi. Peki kavurucu sıcaklar ne kadar daha devam edecek, havalar ne zaman serinleyecek, yağmur ne zaman gelecek, bugün havalar nasıl? İşte hem Meteoroloji hem de uzmanların son hava durumu değerlendirmesinin detayları...

Türkiye genelinde yüksek sıcaklık ve nem etkisini sürdürmeye devam ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık bugün de etkisini sürdürecek. Yurdun kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ORHAN ŞEN: 8-9 DERECE DÜŞÜŞ OLACAK

Bunaltan sıcak havanın ne zaman yurdu terk edeceği de belli oldu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, salı gününden itibaren sıcaklıkların 8-9 derece birden düşerek mevsim normallerine düşeceğini açıkladı.

METEOROLOJİ: PERŞEMBE SAĞANAK VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan verilere göre İstanbul'da perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Megakentte hava sıcaklığı da 29 derece olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada salı, çarşamba ve perşembe günleri Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege ve göller bölgesinde yağmur beklendiğini açıkladı.

"YAĞIŞLAR 3 GÜN SÜRECEK"

Orhan Şen, yaptığı paylaşımda, "Bugün Pazar. Edirne, Çanakkale'de yağmur var. Diğer yerler açık. Marmara ve Kuzey Ege de Lodos kuvvetli.

Batıda aşırı sıcakların son günü yarından itibaren olması gereken derecelere dönecek. İç Anadolu'da pazartesi salı günüde aşırı sıcaklar var. Dışarı çıkmayın.

Salı akşamı, çarşamba, perşembe Marmara, Batı Karadeniz İç Ege ve göller bölgesinde yağmur var. Çarşambadan itibaren iç bölgelerdeki aşırı sıcaklarda ortalamaya dönüyor. Önümüzdeki hafta sonu Güney Ege ve İç Anadolu'da sıcaklar tekrar artıyor. Bugün İstanbul 34 Yarın 32 Salı 30 Çarşamba 28,Ankara Bugün 38 yarın 36 Salı 37 Çarşamba 34, İzmir Bugün 34 Yarın 35 Salı 33 Çarşamba 34, Antalya Bugün 32 Yarın 32 Salı 31 Çarşamba 30" dedi.

HAVALAR BUGÜN NASIL? İŞTE İL İL SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’nin son değerlendirmesine göre; Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 36°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 34°C Parçalı az bulutlu KIRKLARELİ °C, 34°C Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 39°C Az bulutlu ve açık

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı, Adana’nın kuzey ve doğu, Hatay’ın kıyı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 35°C Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 31°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı MERSİN °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 38°C Az bulutlu ve açık ÇANKIRI °C, 41°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 36°C Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 36°C Az bulutlu ve açık KASTAMONU °C, 38°C Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 31°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 40°C Az bulutlu SAMSUN °C, 32°C Az bulutlu TOKAT °C, 39°C Az bulutlu TRABZON °C, 30°C Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 39°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 42°C Az bulutlu ve açık

ZİRVEDEKİ BUZULLAR ERİYOR

DHA’da yer alan habere göre ise küresel ısınma nedeniyle Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan ve buzul dağı olarak da bilinen Hakkari'deki Cilo Dağı'nda buzullar eriyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden 4 bilim insanı Cilo Dağı'na çıkarak incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "Yumuşamış, parçalanmış ve akmaya doğru kırılmış, dağılmaya doğru giden buzul kütlelerini gördük" dedi.

Türkiye sıcaktan kavruluyor. Küresel ısınma nedeniyle tehlikede olan Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan, Uludoruk Buzulu'nun yer aldığı Cilo Dağı'ndaki buzullar eriyor. Zirvesi dört mevsim boyunca erimeyen kar ve buz örtüsü ile kaplı tektonik bir dağ olan Cilo Dağı'nda 16 Temmuz'da erime sonucu kaza yaşanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, buzulun kırılması sonucu 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

Yaşananların ardından İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden 4 bilim insanı, 26 Temmuz'da Cilo Dağı'na çıktı. Burada inceleme yapan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, Prof. Dr. Nurullah Hanilçi, Dr. Öğretim Üyesi Aynur Dikbaş ve Dr. Cem Kasapçı küresel ısınma nedeniyle buzulların son durumunu dron ile belgeledi.

"3 BİN METRELİK BUZULLARIN NASIL PARÇALANDIĞINI GÖRDÜK"

Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü olarak, yaklaşık 15 yıldır Hakkari bölgesinde çalışmalar yapıyoruz. Orada bazı çalıştaylar yaptık fakat bu sefer değişik bir olay oldu. İklim krizini biliyoruz, İklim değişiyor, oradaki cevherleşmeleri, depremselliği, afetselliği çalışıyoruz.

Cilo Dağı Türkiye'nin ikinci yüksek dağı. Buraya buzulları görmeye giden 4 kişiden 2'sini orada kaybettik. Bunun üzerine biz bölgeye gittik. Buzullardaki değişimleri ve ne olup bittiğini anlamaya çalıştık. Bütün dünyada şu an buzulların gerilediğini, azaldığını, çekildiğini ve kütlesinin kaybettiğini biliyoruz. Bu çerçevede, Cilo Dağı'na gittik. Cilo Türkiye'nin ikinci büyük dağı, burada cennet cehennem bölgesindeydik. Cennet-cehennem bölgesinde yaklaşık 3 bin metrelik buzulların nasıl parçalandığını gördük" dedi.

"DRON İLE BELGELEDİK"

Görüntüleri dron ile kaydettiklerini belirten Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "Yukarıdan daha üst katlardaki buzullar da erimiş. O sular buzulların altını yumuşatmış. Tabii buradan alacağımız büyük ders var. Artık her şey değişiyor, iklim değişiyor.

Afetselliği boyutu var, gıda boyutu var, yangınlar boyutu var. Ama artık her şeyi yeniden hesaplamamız gerek. Artık bir buzun üzerinde yürürken bile başka bir dünyanın olduğu bir yöne doğru evriliyoruz. Tabii burada bunu herkes bilemez. Ama artık piknik yapmaya giderken de bir dikkatle gideceğiz.

Denize girdiğimiz zaman da dikkat edeceğiz çünkü biliyorsunuz değişik türler çıkıyor, değişik parazitler var, değişik virüsler var ama buzullarda da ayrı bir dünya var, orada artık buzul kütleleri artık eski buzullar değil. Yumuşamış, parçalanmış ve akmaya doğru kırılmış, dağılmaya doğru giden buzul kütlelerini gördük orada. Bunu dron ile belgeledik. Bunun üzerine çıkmadan artık tehlikeli hale gelmiş. Yanlarına girdik, çalıştık, belgeledik. Tabii bunu devam ettireceğiz" diye konuştu.

"BUZULLAR KENDİLİĞİNDEN YAŞAMLARINA SON VERECEKLER"

Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "Bu çerçevede valimizin yardımını gördük. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, sağ olsunlar bize o bölgede çalışma fırsatı verdiler, müsaadesini verdiler. Çünkü artık herkesin sokulmadığı bir yere dönüştü. Tabii bu tür yerlerde çalışmamız devam edecek.

Biz o buzulların biraz daha nereye doğru gideceğini inceleyeceğiz, iyice gerileyecek. Tüm dünyada bu gerilemeler var. Ama 34 milyon yıl geriye gittiğimizde dünyada hiç buzul kütlesi yok. O iklim o kadar sıcak ki ne kuzeyde, ne güneyde buzullar yok. Buzular yavaş yavaş oturdu, 34 milyon yıldan günümüze. Tekrar yavaş yavaş olasılıkla da buzullar kendiliğinden yaşamlarına son verecekler" dedi.