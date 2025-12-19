İzmir Kuyumcular Odası'nın eski başkanlarından Turgay Baransel, yeniden adaylığını açıklayarak sektörde yaşanan fiyat düzensizliği ve güven kaybına dikkat çekti. Baransel, internet fiyatları ve döviz bürolarının altın satışı nedeniyle esnafın zor durumda kaldığını söyledi.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - İzmir Kuyumcular Odası'nın önceki dönem başkanlarından Turgay Baransel, yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Baransel, kuyumculuk sektöründe uzun süredir yaşanan yapısal sorunlara dikkat çekerek, en büyük problemin fiyat birliğinin ortadan kalkması olduğunu ifade etti.

Geçmişte sektörde güçlü bir dayanışma kültürü bulunduğunu belirten Baransel, 'Eskiden fiyat birliği vardı, müşteri de esnaf da bu düzeni bozmazdı. Bugün ise eşimize dostumuza bile net fiyat veremiyoruz. Bu durum hem esnafı hem de müşteriyi mağdur ediyor' dedi. İnternet üzerinden yapılan altın ve ziynet fiyatlandırmalarının piyasayı olumsuz etkilediğini vurgulayan Baransel, özellikle Ata Lira ve Cumhuriyet altını satışlarında yaşanan fiyat farklarının esnaf arasında ciddi sorunlara yol açtığını kaydetti. Baransel, '100-200 liralık farklar yüzünden birbirimize düşman hale geliyoruz. Bu işin mutlaka bir standardı olmalı' diye konuştu.

Döviz bürolarının yeniden altın satmaya başlamasının piyasada dengesizlik oluşturduğunu da dile getiren Baransel, 'Geçmişte bu satışların engellenmesiyle kuyumcular korunmuştu. Bugün bunun ne kadar doğru bir adım olduğunu daha net görüyoruz' ifadelerini kullandı.

Çözüm olarak fiyat birliğinin yasal zemine oturtulması gerektiğini savunan Baransel, 'Devlet tarafından belirlenecek yüzde 4 ya da 5 gibi resmi bir oran herkes için geçerli olmalı. Böylece hem esnaf korunur hem de müşteri güveni yeniden tesis edilir' dedi. Yeniden adaylık kararının temel amacının sektörde birlik ve güveni yeniden sağlamak olduğunu belirten Baransel, kuyumcu esnafını dayanışma çatısı altında toplamak için çalışacaklarını söyledi.