Bunlar da ilginizi çekebilir

Küresel Kadın Zirvesi Başkanı Irene Natividad: Kadın Şirket Liderlerinin Sayısı Hâlâ Çok Az

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' vizyonuna uygun şekilde öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrendiği program, katılımcılara teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.

Fidan dikim sürecinin tamamlanarak ve fidanlara can suyu verilmesinin ardından katılımcılar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilere doğa sevgisinin ve çevre bilincinin kazandırılmasının hedeflendiği, eğitimin dört duvarla sınırlı kalmayarak doğayla buluştuğu etkinlikte; Gürsu ilçesinin çeşitli okullarından öğrenciler, fidan dikim eğitimi alarak protokol üyeleri ve öğretmenlerle birlikte fidanların toprakla buluşmasına katkıda bulundu.

BURSA (İGFA) - Gürsu ilçesi Karahıdır Köyü Fidan Dikim Alanı'nda, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programa, Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, Gürsu İlçe Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Bektaş, okul müdürleri, öğretmenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Bursa'da 'Gürsu Yeniden Yeşeriyor' projesi kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğinde öğrenciler, 'Geleceğe Nefes' olmak adına binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.