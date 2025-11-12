MHP İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu, İzmir'de Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Milli Dayanışma ve Kardeşlik Projesi kapsamında gerçekleştirilen buluşmada birlik ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

Ağaoğlu, köklü ve saygın Osman Ağa ailesinin bir ferdi olarak, babası Hikmet Çavuş'un rahmetli Ünal Osman Ağaoğlu'nun kardeşi olduğunu hatırlattı. Ünal Osman Ağaoğlu'nun Milliyetçi Hareket Partisi içinde uzun yıllar önemli görevler üstlendiğini vurguladı.

Ziyarette hazır bulunan Nihat Aydın, 'Sayın Devlet Bahçeli bu ülkenin sigortasıdır. Cumhurbaşkanımız kadar Sayın Bahçeli'nin kararlı tutumu da sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında belirleyici olacaktır.' dedi.

Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu ise, Ağrı'ya olan gönül bağını vurgulayarak, 'Benim kapıma gelen hiçbir hemşerim geri dönmemiştir. Ağrılılar benim kardeşimdir, ağrı benim doğduğum kenttir, vatanımdır. Türkler ve Kürtler yüzyıllardır bir arada yaşamış iki kardeştir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Genel Başkanımızın öngördüğü her adımda bu kardeşlik sürecinin yanında olacağız.' dedi.

Ziyaretin sonunda hemşerilerine kapısının her zaman açık olduğunu belirten Milletvekili Ağaoğlu, 'Ağrılı kim kapımı çalsa en iyi şekilde ağırlanır, işi görülür. Ben her zaman hemşerilerimin yanındayım' dedi