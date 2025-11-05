MHP Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ, il yönetimi ve ilçe teşkilatıyla birlikte Pazaryeri ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda Türkiye genelinde sürdürülen 'Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri' ve 'Derdiniz Derdimizdir Sohbetleri' kapsamında gerçekleştirilen programda, MHP heyeti Pazaryeri'nin sokaklarını, esnafını ve mahalle sakinlerini ziyaret ederek hem hal hatır sordu hem de partinin politikalarını vatandaşlara anlattı.

Ziyaretlere; MHP İl Başkanı İbrahim Bağ, Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuzhan Ayvaz, Pazaryeri İlçe Başkanı Vedat Çora, İl Başkan Yardımcıları Barış Aslan, Erkan Vardar, Muhammet Emin Ayvaz, Resul Özdemir ve çok sayıda partili katıldı.

Heyet, ilçe esnafını, kahvehanelerdeki vatandaşları ve mahalle sakinlerini ziyaret ederek ülke gündemi, terörle mücadele ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 'Terörsüz Türkiye' vizyonu üzerine sohbet etti.

Ziyaret sırasında konuşan İl Başkanı İbrahim Bağ, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, 'Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin liderliğinde, Türkiye genelinde yürütülen bu ziyaretlerle vatandaşlarımızın sesine kulak veriyoruz. Pazaryeri'nde hemşerilerimizle bir araya gelerek dertlerini dinledik, önerilerini aldık. Milliyetçi Hareket Partisi olarak amacımız; güçlü, birlik içinde ve terörden arınmış bir Türkiye inşa etmektir.' dedi.

Başkan Bağ, konuşmasında Türkiye'nin son 50 yılda terör nedeniyle yaşadığı acılara ve ekonomik kayıplara değinerek, 'Milletimizin canına, malına ve huzuruna kast eden terör, sadece güvenlik değil, ekonomik ve toplumsal bir yaradır. Yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir kayıptan söz ediyoruz. Bu nedenle ülkemizin geleceği, özellikle gençlerimiz üzerinde oynanan kirli oyunlara karşı uyanık olmak hepimizin görevidir.' dedi.

Ziyaretler kapsamında MHP heyeti ayrıca Beşikli Mahallesi Muhtarı Bayram Keteci ve ailesine de misafir olarak mahalle halkıyla samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Program sonunda İl Başkanı Bağ, MHP teşkilatlarının bundan sonra da sahada vatandaşla buluşmaya devam edeceğini belirterek, 'Biz MHP olarak sadece seçim zamanı değil, her zaman milletimizin yanındayız. Sokak sokak, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarımızın dertlerini dinlemeye, çözüm önerilerimizi anlatmaya devam edeceğiz' dedi.

MHP'nin 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretleri ile Bilecik genelinde vatandaşlarla gönül köprüleri kurma çalışmaları önümüzdeki günlerde diğer ilçelerde de devam edecek.