Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarıyla gündeme gelen 'bahisçi hakem skandalı', Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı.

BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, skandalın aydınlatılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a yazılı soru önergesi verdi.

Milletvekili Türkoğlu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025'te yaptığı açıklamada, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğunu, 152'sinin ise aktif biçimde bahis oynadığının tespit edildiğini belirtmesinin, futbol kamuoyunda büyük sarsıntı yarattığını hatırlattı.

Türkoğlu, önergesinde bu iddiaların yalnızca 'etik ihlal' olarak görülemeyeceğini, Türk futbolunun güvenilirliğine, rekabetin dürüstlüğüne ve milli spor güvenliğine ağır bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Futbolun namusu, şeffaflık ve adaletle kurtarılabileceğini ifade eden Türkoğlu, bu skandalın örtbas edilemeyeceğini belirterek, konunun takipçisi olacağını açıkladı.

Türkoğlu'nun Bakan'a yönelttiği sorular arasında şu sorulara yanıt arandı:

TFF'nin tespitleri hangi resmî denetim raporlarına dayanıyor?

Bahis oynadığı belirlenen hakemlerden kaçı hâlâ aktif olarak maç yönetiyor?

Bu hakemlerin yönettiği maçların sonuçları yeniden incelenecek mi?

Son 5 sezonun Süper Lig, 1. Lig ve diğer profesyonel liglerdeki şampiyonluk ve düşme sonuçları gözden geçirilecek mi?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF'nin denetim süreçlerine ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatacak mı?