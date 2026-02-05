CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıldönümünde Adıyaman'da halkla buluştu; deprem vergilerinin kullanılmamasını eleştirirken, belediye çalışmalarını övdü ve 'İlk seçimlerden sonra Adıyaman'a hizmet yağdıracağız' dedi.

ADIYAMAN (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıldönümünde Adıyaman'a çıkarma yaptı. CHP İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığını ziyaret eden Özel, il binası önünde toplanan kalabalığa seslendi.

Özel, gördüğü yoğun ilgiyi değerlendirerek, 'Bir il başkanlığının önü miting alanına dönmüşse, iktidar değişimi an meselesidir' dedi. Depreme hazırlıksız yakalanıldığına dikkat çeken Özel, 21 yıldır iktidarda olan hükümetin sorumluluğunu vurguladı ve deprem vergilerinin amacına uygun kullanılmadığını savundu. 1999 ve 6 Şubat depremlerini karşılaştıran Özel, özellikle ilk 72 saatte yaşanan koordinasyon eksikliğinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geç sahaya çıkmasının büyük kayıplara yol açtığını belirtti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin deprem sürecindeki çalışmalarını da öven Özel, 'Adıyaman adayını değil, belediye başkanını belirlemişti. Bu şehir Abdurrahman Tutdere'ye sahip çıktı' ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelerin deprem sonrası yaptığı hizmetleri hatırlatan Özel, siyasi polemik yerine hizmet yarışını benimsediklerini söyledi.

Deprem şehitliği ve anıt projelerinin temelinin atıldığını da açıklayan Özgür Özel, birçok büyükşehir belediyesinin Adıyaman'da yeni yatırımlara başlayacağını duyurduğu konuşmasını, 'İlk seçimlerden sonra iktidar partisinin Genel Başkanı olarak Adıyaman'a geleceğim. O gün bu kente nasıl hizmet yağdırılır, tarihe kazıyacağız' sözleriyle tamamladı.

Özel, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı ve Adıyaman halkını umut dolu yarınlar için selamladı.