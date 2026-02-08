İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in kılık kıyafetine yönelik paylaşımına tepki büyüyor. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, söz konusu ifadeleri 'cinsiyetçi ve nefret dili içeren' olarak nitelendirip açıkça kınadı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in kılık kıyafetine yönelik eleştirileri sert şekilde kınadı.

Başkan Tekin, bu tür ifadelerin cinsiyetçi, aşağılayıcı ve nefret dili içeren söylemler olduğunu belirterek, toplumsal tartışmanın hizmet ve başarı üzerinden yürütülmesi gerektiğini vurgularken, sosyal medya hesabından paylaştığı şalvarlı fotoğrafıyla da Güneş'e destek çıktı. Başkan Tekin, 'Nefret dili değil, hizmet yarışı konuşulmalı' mesajını verdi.