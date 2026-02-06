Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerini ziyaret ederek yerel yönetim tecrübelerini paylaştı, gençlik ve spor yatırımlarına dikkat çekti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Altepe, bölgedeki yerel yönetim çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunurken, gençlik ve spor yatırımlarına da vurgu yaptı.

Keşan ziyareti kapsamında bir spor mağazasını ziyaret eden Altepe, gençliğin geleceğin temeli olduğunu belirterek, 'Amatör spor kulüplerine destek veren belediye başkanları, daha fazla genci spora çekerek disiplinli bir nesil yetişmesine katkı sağlar' dedi. İpsala'da ilçeye kazandırılan yeni bir alışveriş ve sosyal kompleksin açılışına katılacaklarını açıklayan Altepe, 'Bu tür yatırımlar şehir ekonomisini canlandırmak için kritik öneme sahip' ifadelerini kullandı.

Bursaspor'a dair açıklamalarda da bulunan Recep Altepe, kulübün yeniden rayına girdiğini belirterek, 'Şu an 2. Lig'de lider olan takımın bu yıl 1. Lig'e çıkmasını bekliyoruz. Hedefimiz üç yıl içinde Bursaspor'u yeniden Avrupa kupalarında görmek' dedi.

Önümüzdeki yerel seçimler ve kendi adaylığıyla ilgili sorulara da yanıt veren Recep Altepe, 'Önceliğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve mevcut belediyelerin verimliliğini artırmak; ancak ileride her şey olabilir. Verilecek her göreve hazırım' diyerek açık kapı bıraktı. Altepe, ziyaretlerin amacını ise 'Belediye başkanlarımıza deneyim paylaşımı yapmak, projelerine yön vermek ve problemlerin çözümünde yanlarında olmak' şeklinde özetledi.