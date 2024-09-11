Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu,son günlerde şehit olan ve yaralanan güvenlik güçleri ile ilgili yazılı bir açıklama yayınlayarak, şehitlerimize Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi.ERDOĞAN DEMİR7 / EDİRNE (İGFA) - Tokluoğlu’nun açıklaması şöyle; “Türk milletinin kalbinde derin yaralar açan, ancak aynı zamanda vatanseverlik ve kahramanlıkla dolu bir günü daha yaşıyoruz. Aziz şehitlerimizin fedakarlıkları, milletimizin ortak hafızasında sonsuza kadar iz bırakacak ve bu toprakların vatanseverliğimizle nasıl kutsandığını bir kez daha hatırlatacaktır.

08 Eylül 2024 tarihinde Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşanan olay, Türk milletinin özgürlüğü ve güvenliği için verdiği mücadelenin ne kadar kutsal ve önemli olduğunu gözler önüne serdi. Görev başında bulunan zırhlı aracın devrilmesi sonucu, dört yiğit Jandarma Uzman Çavuşumuz ve bir Jandarma Uzman Onbaşımız, canlarını feda ederek şehit olmuştur. Şehitlerimiz, Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Doğan Kızılateş, milletimizin en değerli varlıklarıdır. Onlar, vatan toprağının her karışını savunma uğruna, en kutsal emanetleri olan canlarını ortaya koyarak, bizlere vatanseverliğin ve fedakarlığın en yüksek örneklerini sunmuşlardır. Şehitlerimizin isimleri, Türk milletinin özgürlüğü ve bağımsızlığı için verdiğimiz mücadelede ebediyen yaşayacaktır.

Kazanın ardından yaralanan Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu'ya, teşkilatımız olarak en derin geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Onun cesareti ve dirayeti, vatanımız için gösterdiği üstün fedakarlık, hepimize güç ve ilham kaynağı olmuştur. Yaralı askerimizin bir an önce sağlıkla aramıza dönmesi için dualarımız onunladır.

GARA’DAN ACI HABER GELDİ

Tokluoğlu, bir diğer acı haber ise 09 Eylül 2024 tarihinde, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinden geldiğini belirterek, “Bölücü terör örgütü mensuplarıyla gerçekleşen çatışmada, kahraman Komutanımız Piyade Üstteğmen Ömer Fatih Ayar ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur. Komutanımız Ömer Fatih Ayar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin onur timsali, vatanseverliğin ve kahramanlığın sembolüdür. Onun mücadelesi ve fedakarlığı, milletimizin güvenliğinin en büyük teminatıdır. Şehit Komutanımızın fedakarlığı, Türk milletinin kahramanlık tarihinde silinmez bir iz bırakmıştır ve her zaman saygıyla anılacaktır.” dedi.

Şehitlerimizin aziz hatıraları önünde derin bir saygıyla eğiliyoruz. Onların cesareti ve fedakarlığı, milletimizin birlik ve dirliğinin simgesidir. Şehitlerimiz, Türk milletinin vatan sevgisiyle nasıl birleştiğini, özgürlüğü ve bağımsızlığı koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu topraklarda özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamak için ödediğimiz bedel, milletimizin köklü ve güçlü vatan sevgisinin bir yansımasıdır. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu kutsal topraklar, bize bir kez daha ne kadar değerli olduğunu hatırlatmaktadır.

Vatan savunmasının her zaman en yüce görev olduğunu bilerek, şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ve onların mirasını gururla taşımak, hepimizin en büyük sorumluluğudur. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanet, Türk milletinin birlik ve beraberliği, mücadelesidir. Bu kutsal emanetin korunması, millet olarak en büyük görevimizdir.

ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZ ŞEHİTLERİMİZLE DAHA DA ANLAM KAZANMIŞTIR

Türk milletinin, tarih boyunca verdiği bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi, şehitlerimizin kahramanlıklarıyla daha da anlam kazandığını belirten Tokluoğlu açıklamasına şöyle devam etti.“Vatan savunmasında canını feda eden tüm kahramanlarımızın hatıralarını yaşatacak, onların emanetlerine sahip çıkacağız. Bu zor günlerde, millet olarak kenetlenip, acılarımızı ortak bir amaç etrafında birleştirerek aşacağız. Türk milletinin kahramanlık ruhu, her zaman güçlü kalacak ve şehitlerimizin mirasını yaşatacaktır.”

ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRALARI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ

Tokluoğlu , Şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğildiklerini belirterek açıklamasını şöyle tamamladı. “Bilge Liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ‘de konuyla ilgili taziye mesajı yayınlayarak düşüncelerini şu şekilde paylaşmıştır. “Şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Tedavisi devam eden kahramanımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekânları cennet olsun demişlerdir .

Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için verdiğimiz mücadelenin her zaman devam edeceğini, her zaman vatanseverliğimizin ve milliyetçiliğimizin en yüksek seviyede olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.”