CHP Bursa İl Başkanlığı, İl Başkanı Nihat Yeşiltaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemin görev dağılımını yaptı. Başkan Yeşiltaş, 'Biz masa başında değil, sahada olacağız. Her mahallede, her sokakta vatandaşımızla buluşacağız' dedi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa örgütünün yeni dönemde halkla iç içe, sahada aktif bir çalışma yürüteceğini vurgulayarak, 'Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Örgütü olarak yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik ve görev dağılımımızı tamamladık. Her bir yol arkadaşımız, sorumluluk bilinciyle bu mücadelenin bir parçası olacak. Biz masa başında değil, sahada olacağız. Her mahallede, her ilçede, her sokakta vatandaşımızla buluşacağız. Çünkü biz halktan kopuk değil, halkla iç içe bir siyaset anlayışını temsil ediyoruz' diye konuştu.

Başkan Yeşiltaş, hedeflerinin yalnızca seçim kazanmak değil, halkın iradesini iktidara taşımak olduğunu belirtti.

Örgüt içinde dayanışma ve ortak çalışma kültürünü güçlendireceklerini de belirten Yeşiltaş, 'Bu dönem birlikte üretme, birlikte başarma dönemi olacak. Bursa'da partimizi birinci parti yapacak güç, örgütümüzde ve halkımızın desteğinde' dedi.

CHP BURSA İL YÖNETİMİ GÖREV DAĞILIMI

İl Başkanı: Nihat Yeşiltaş

İl Sekreteri: Burcu Çalhan

İl Saymanı: Mehmet Nuri Çelik

İl Eğitim Sekreteri: Metin Erbil

İl Bilişim Sorumlusu: Ecehan Sayan Keskin

Aile ve Sosyal Hizmetler: Eylem Koç

Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu: İlhan Çetin

Doğa Hakları ve Çevre: Vahit Başer

Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri: Aytuğ Onur

Sosyal Politikalar: Oğuzhan Ünen

Emek Politikaları ve İşçi Sendikaları: Sezgin Tıkıl

Enerji ve Altyapı Projeleri: Esra Dilan Avşar

Sağlık İşleri: Deniz Oğuz

Basın ve Sosyal Medya: Doğan Ferdi Sonkaynar

Tanıtım ve Halkla İlişkiler: Güney Can Mart

Tarım, Hayvancılık ve Orman İşleri: Ali Fuat Acar

Yerel Yönetimler: Dilek Erdem

Hukuk ve Seçim İşleri: Levent Dağdeviren

İnsan Hakları: Didem Kaya

Esnaf, Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları: Cenk Altunkaya

Kültür ve Sanat: Tuğba Kökkoparan Kaya

Örgütlenme (1. Bölge): İsmail Altay

Örgütlenme (2. Bölge): Barış Güvenç

Dirençli Kent, Deprem ve Afet Politikaları: Recep Tek

Gençlik ve Spor Politikaları: Aysu Uşaklı

Engelli Politikaları: Olcay Musaoğlu

Eylem ve Etkinlikler: Hanife Eren

Hemşehri Dernekleri: Ekrem Şen

Kadın Politikaları: Gülsen Kıraç

AR-GE, Araştırma ve Geliştirme: Bahar Kuş

Bahar Kuş Muhtarlardan Sorumlu: Özen Aydın