Kayseri Talas Belediyesi tarafından Peygamber Efendimizin (sav) doğum günü vesilesiyle Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde anlamlı bir program düzenlendi. İlahiyatçı ve bestekar Necip Karakaya’nın sahne aldığı gecede gönüller manevi atmosferle huzur buldu.

KAYSERİ (İGFA) - Programda Türk sanat müziği ve tasavvuf müziği sanatçısı Necip Karakaya, seslendirdiği ilahiler ve paylaştığı değerli bilgilerle dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Katılımcılar hem ilahilerin huzur veren ezgileriyle hem de sohbetlerin manevi iklimiyle gönüllerini doyurdu.

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “Mevlid-i Nebi, Peygamber Efendimizin bizlere bıraktığı eşsiz değerleri yeniden hatırlama ve hayatımıza yansıtma vesilesidir. Bu tür programlar, birlik ve beraberliğimizi güçlendirirken gönüllerimizi de ilahi sevgiyle buluşturuyor. Başta kıymetli hocamız Necip Karakaya olmak üzere emeği geçen herkese ve bizlerle bu manevi atmosferi paylaşan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum.”

Program sonunda katılımcılar, böyle bir gecede bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Yalçın’a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Gönüllere dokunan ilahiler ve anlamlı sohbetlerin ardından, salondan çıkan herkesin yüzünde huzur ve mutluluk hakimdi.

Programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı İlyas Memiş ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.