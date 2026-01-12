Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Türk milletinin kaderini değiştiren 1. İnönü Zaferi'nin 105'inci yılı, yoğun kar yağışına rağmen bin kişinin katıldığı anlamlı bir yürüyüşle anıldı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bozüyük Belediyesi ile AKUT Arama Kurtarma Derneği iş birliğinde düzenlenen 18. Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, kar ve soğuk havaya rağmen büyük bir coşkuya sahne oldu.

Nanedere mevkisinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık bin kişilik grup, ecdadın izinden yürüyerek 8 kilometrelik zorlu parkuru yaklaşık 3 saatte tamamladı.

Katılımcılar, Türk milletinin 'makûs talihinin yenildiği' ve Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olan Metristepe'ye ulaştıklarında duygu dolu anlar yaşadı.

Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Metristepe'nin taşıdığı tarihi değere vurgu yaptı. Başkan Bakkalcıoğlu,

'1. İnönü Zaferi'nin 105. yıl dönümünde düzenlediğimiz bu anlamlı yürüyüşte, birlik ve beraberliğimizin gücüyle hemşehrilerimizle bir araya geldik. Metristepe, milletimizin yeniden ayağa kalkışının, umudun ve direnişin sembolüdür,' dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Albay İsmet İnönü ve İnönü Savaşları'nın aziz şehitleri olmak üzere vatan uğruna can veren tüm kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere ve kar kış demeden yürüyüşe katılan vatandaşlara teşekkür etti.